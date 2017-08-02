Удаленный системный администратор, настройка сервера IP телефонии Elastix на виртуальной машине.
Опыт работы системным администратором 8 лет, высшее техническое образование 5 лет обучения, инженер-системотехник по специальности "Электронно-вычислительные машины, комплексы, системы и сети", закончил ИРНИТУ с красным дипломом.
Знание настройки и конфигурирования серверов Windows, Linux, Centos, FreeBSD, Ubuntu.
Настройка серверов IP телефонии Elastix на виртуальных машинах.
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