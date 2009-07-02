PHP-программист

Удаленная работа, Полная занятость, Полный день

PHP, OOP, Composer, Xdebug, Zend Framework 2, Yii2, PHPUnit, MySQL, Memcached, Redis, MongoDB, Mercurial, Git, Gitflow, Linux, Bash, Nginx, Docker, API, Legacy, JSON, XML, RegExp, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, Bootstrap

Английский – на уровне чтения технической документации.

Предыдущие места работы

Веб-программист (PHP) — по NDA (16.03.2010 – 10.03.2015 ~ 5 лет)

• доработка/оптимизация/создание новых модулей для основных сайтов компании, панелей управления (админок), внутренних программных систем (специализированные базы СП для ведения истории поддержки пользователей, систем e-mail и SMS рассылок, системы управления задачами);

• подключение платежных систем (Яндекс.Деньги, WalletOne, LiqPay, Z-Payment, RBKmoney, Qiwi, WebMoney и пр.);

• работа с различными API (отправка SMS, YouTube Data API v3, API внутренних программных систем);

• создание парсеров сторонних ресурсов для сбора данных и статистики;

• создание консольных приложений (на PHP);

• создание "демонов" (на PHP) с использованием Symfony Console Component и Supervisor;

• выполнение различных выборок из БД проектов и последующее формирование статистики (XLS, DOC, PDF) и/или графиков на основе выбранных данных.

Начинающий веб-программист (PHP) – Freelance (21.09.2009 – 05.02.2010 ~ 5 мес.)

• доработка существующих сайтов;

• внедрение новой верстки на существующие сайты;

• создание парсеров.

Образование

ВУЗ: Мелитопольский Институт Государственного и Муниципального Управления

"Классического Приватного Университета"

Дата окончания: 02.07.2009

Факультет: Системный анализ и управление

Специальность: Инженер-программист