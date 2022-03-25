Дизайн — инструмент бизнеса, а не просто "красивенько" ))

Я занимаюсь дизайном логотипов и фирменных стилей, печатной продукции и упаковки.

Свою работу вижу в простом, красивом и качественном решении задач клиента. Я не делаю «полуфабрикатов» и не занимаюсь «немножко доделыванием чужих макетов». Все мои продукты полностью готовы к использованию без дополнительной доработки.

Дизайн для меня не является самоцелью. Я знаю, что это один из инструментов для решения бизнес-задач клиента, поэтому всегда стремлюсь к тому, чтобы эффективность инструмента, за который я в ответе, стремилась к 100%.

Так же я предоставляю услуги сопровождения тиражей заказчика (печать в типографии) и допечатной подготовки макетов клиента. Если я берусь за печать тиража, вы никогда не услышите фразу «за макеты заказчика компания ответственности не несет». Предоставленные заказчиком макеты всегда проверяю на соответствие «требованиям, предъявляемым к оригинал-макетам».

Я всегда консультирую заказчика по вопросам допечатной подготовки. Поэтому любой заказ контролируется с момента получения макета от заказчика. Именно поэтому вы получаете готовый продукт, за который не стыдно ни мне, ни вам.