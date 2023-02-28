Необходимо провести Гибридный анализ релевантности (ГАР) страницы сервисом https://relevantus.org/ (доступы к сервису необходимо иметь свои). По итогам анализа дать конкретные предложения по оптимизации страницы, включая адекватные предложения по оптимизации метатегов Title и Description, заголовков, добавлению важных ...