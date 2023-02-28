1. Подготовить проект страницы из шаблонных блоков сайта в Figma. 2. Согласовать проект. 3. Создать страницу на сайте из шаблонных блоков по согласованному проекту.
Наполнение сайтов1 заявка
Закрыт
8 месяцев назад
1. Подготовить проект страницы из шаблонных блоков сайта в Figma. 2. Согласовать проект. 3. Создать страницу на сайте из шаблонных блоков по согласованному проекту.
Создать категории, наполнить товарами. CMS Drupal.
Необходимо провести Гибридный анализ релевантности (ГАР) страницы сервисом https://relevantus.org/ (доступы к сервису необходимо иметь свои). По итогам анализа дать конкретные предложения по оптимизации страницы, включая адекватные предложения по оптимизации метатегов Title и Description, заголовков, добавлению важных ...
Подобрать конкурентов сайта и провести анализ коммерческих факторов на предмет их наличия или отсутствия на нашем сайте, дать рекомендации по внедрению.