Переводчик

Головко Федор Юрьевич

Запорожье

мобильный 8 (050) 36-26-540

fritz1981@mail,ru

Дата и место рождения: 5 апреля 1981 г., г.Запорожье

C 01.09.2010- обучение в КПУ (г. Запорожье), по специальности "перевод" (английский язык)

Образование:

С 10.2005 – обучение на факультете последипломного образования Президентского университета Межрегиональной Академии управления персоналом (г.Киев). Специализация – управление международным бизнесом, Специальность – менеджер ВЭД.

10.2004-09.2005 – обучение в аспирантуре Запорожского национального университета на историческом факультете.

10.2003-06.2004 – курсы французского языка Alliances Françaises.

1998-2003 – обучение на историческом факультете Запорожского государственного университета. Научной работой занимался на кафедре Всемирной истории. Принимал участие в конференциях. Диплом специалиста – историка.

1988 – 1998 обучение в классическом лицее при Запорожском государственном университете.

Профессиональный опыт:

С 11.05.2010- ООО "ПП ЗИП", торговый представитель.

07.07.2008-01.11.2008 - работа в ООО Промышленный Альянс Запорожье. Должность - менеджер ВЭД.

12.2007- 02.2008 – работа в «Меткан Ко ЛТД», в должности менеджера ВЭД. Обязанности: ведение и расширение клиентской базы по Украине и странам СНГ, работа с договорами в сфере импорта комплектующих для производства.

10.2006 – 06.2007 – работа в ОООИТК (по совместительству - ИП Динур в должности менеджера по продажам. Исполняемые обязанности: ведение и расширение клиентской базы, внешнеэкономический маркетинг, подготовка внешнеэкономических контрактов. А также продажи огнеупорной продукции российского производства на территории Украины.

07.2003 – 11.2004 - работа в Запорожском Фонде Союза рекламистов Украины, специалист по наружной рекламе.

Навыки работы на компьютере: Опытный пользователь. Все издания MS-Windows, программы семейств Microsoft-Office: Word, Excel, Nero, Internet-Explorer, ABBYY FineReader, ICQ (QIP), Adobe Reader, The Bat! и пр.

Владение языками: русский, украинский, английский, французский со словарем.

Дополнительные данные: инициативный, настойчивый в достижении цели, открытый для общения, пунктуальный. Легко овладеваю новыми знаниями, необходимыми для эффективной работы.

Увлечения: политика, Public relations, изучение особенностей менталитета разных народов.

Семейное положение: женат

Тел.: 0503626540 E-mail: fritz1981@mail,ru