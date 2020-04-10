atvinta888

Портфолио: тексты для блогов, описания к товарам https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LC0Ue9B6ADsYUPg3Ebr2OPtcNNfLSL1MUpajtBe0QsE/edit#gid=0
Сотрудничество в качестве копирайтера со следующими сайтами:
https://formulalubvi.com развлекательный портал (написание контента, подбор изображений)
http://svadbal.ru/ сайт посвященный свадебной тематики (написание контента, подбор изображений, фотошоп)
http://grand-flora.ru/ флористический интернет-магазин
http://langust.kiev.ua/ кулинарный интернет-магазин
http://www.kharkiv.produktoff.com/ кулинарный интернет-магазин
http://www.glem.com.ua/ интернет-магазин посвященный моде (одежда, fashion)
http://7bags.com.ua/ интернет-магазин кожаных изделий
http://gidroapp.com.ua/ создание сайта, корректировка с нуля через админ панель Wordpess (чертежи, таблицы, 3D модели, тексты, изображения и т.д.)
наполнение магазинов товарными позициями, описания, статьи:
Создание уникального контента для более чем 60 каналов ресурса Youtube (направление «Детские мультфильмы»)
Обязанности:
создание заливок;
прописывание метаданных (заголовки, описания, теговая масса);
работа с Google Analytics;
поиск способов продвижения каналов;
систематическая выливка видеоконтента;
здание субтитров (англ. язык).