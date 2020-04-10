atvinta888

Рерайтинг, Копирайтинг, Хорошие тексты для хороших заказчиков

Портфолио: тексты для блогов, описания к товарам https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LC0Ue9B6ADsYUPg3Ebr2OPtcNNfLSL1MUpajtBe0QsE/edit#gid=0

Сотрудничество в качестве копирайтера со следующими сайтами:

https://formulalubvi.com развлекательный портал (написание контента, подбор изображений)

http://svadbal.ru/ сайт посвященный свадебной тематики (написание контента, подбор изображений, фотошоп)

http://grand-flora.ru/ флористический интернет-магазин

http://langust.kiev.ua/ кулинарный интернет-магазин

http://www.kharkiv.produktoff.com/ кулинарный интернет-магазин

http://www.glem.com.ua/ интернет-магазин посвященный моде (одежда, fashion)

http://7bags.com.ua/ интернет-магазин кожаных изделий

http://gidroapp.com.ua/ создание сайта, корректировка с нуля через админ панель Wordpess (чертежи, таблицы, 3D модели, тексты, изображения и т.д.)

наполнение магазинов товарными позициями, описания, статьи:

avic.ua

akvarel-n.com.ua

alenka.com.ua

Создание уникального контента для более чем 60 каналов ресурса Youtube (направление «Детские мультфильмы»)

Обязанности:

создание заливок;

прописывание метаданных (заголовки, описания, теговая масса);

работа с Google Analytics;

поиск способов продвижения каналов;

систематическая выливка видеоконтента;

здание субтитров (англ. язык).