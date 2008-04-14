Студентка факультета финансово-кредитных и международных экономических отношений СПбГУЭФ

Студентка университета Pierre Mendes France (г.Гренобль, Франция). Специальность - экономика управления

Французский - продвинутый уровень, экономическая и юридическая лексика + опыт переводов медицинских статей. Есть диплом DALF.

Английский - intermediate

Написание статей на темы по специальности, а также про путешествия, танцевальные стили (танцую), моду и др., возможно на иностранном языке.

Остальные работы портфолио по требованию