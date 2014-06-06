audemars

Александр Шаповалов audemars

 
33 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
переводчик, бизнес-аналитик

Имею опыт проектной работы устным переводчиком, сопровождающим для иностранных делегаций в Украине (топ-менеджмент компаний Canon, SingTel), так же как и устным переводчиком на международных event'ах (CommunicAsia, Mobile World Congress etc.).

Одинаково владею русским и английским языками.

Глубокие теоретико-практические знания в областях

    Экономической теории и макроэкономики, международной экономики;

    Бизнес-планирования и основ предпринимательской деятельности.

    Теории государства и права, гражданского, хозяйственного, земельного права;

    Регионального и муниципального управления и размещения продуктивных сил;

    Маркетинга и девелопмента;