переводчик, бизнес-аналитик

Имею опыт проектной работы устным переводчиком, сопровождающим для иностранных делегаций в Украине (топ-менеджмент компаний Canon, SingTel), так же как и устным переводчиком на международных event'ах (CommunicAsia, Mobile World Congress etc.).

Одинаково владею русским и английским языками.

Глубокие теоретико-практические знания в областях