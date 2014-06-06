переводчик, бизнес-аналитик
Имею опыт проектной работы устным переводчиком, сопровождающим для иностранных делегаций в Украине (топ-менеджмент компаний Canon, SingTel), так же как и устным переводчиком на международных event'ах (CommunicAsia, Mobile World Congress etc.).
Одинаково владею русским и английским языками.
Глубокие теоретико-практические знания в областях
- Экономической теории и макроэкономики, международной экономики;
Бизнес-планирования и основ предпринимательской деятельности.
Теории государства и права, гражданского, хозяйственного, земельного права;
Регионального и муниципального управления и размещения продуктивных сил;
Маркетинга и девелопмента;