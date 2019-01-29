Требуется небольшая доработка интернет-магазина на самописной CMS в дальнейшем поддержка и развитие. У нас есть недоделанный проект, который писался на самописной cms. Скорее всего есть смысл его портировать на opencart для дальнейшей интеграции с 1с Ссылка на проект rioksa.solutionmedia.ru Какая ...