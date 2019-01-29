Есть ряд мелких правок по интернет-магазину на ocStore, которые нужно сделать срочно. Добавить/удалить элементы, поправить мелочи по верстке, доработать один из шаблонов категории, и так далее. Напишите стоимость вашей работы, если вы готовы приступить сегодня же, без ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется небольшая доработка интернет-магазина на самописной CMS в дальнейшем поддержка и развитие. У нас есть недоделанный проект, который писался на самописной cms. Скорее всего есть смысл его портировать на opencart для дальнейшей интеграции с 1с Ссылка на проект rioksa.solutionmedia.ru Какая ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Решить вопрос с долгой загрузкой сайта (проблема на страницах карточек товаров) 2. Настроить сайт для работы с https 3. Скорректировать sitemap 4. Верстка новой карточки товара https://newshopping.ru/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести вёрстку согласно ТЗ. ТЗ во вложении. Прошу оценить стоимость и сроки выполнения работ.HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Для исполнителей с рейтингом. На странице http://torevolve.com/face/politov_dmitry/ нужно настроить "другие образы". чтобы можно было руками вставлять ссылку на другую страницу. CMS WP.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад