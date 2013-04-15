Создание сайтов, дизайн, SEO
Опыт работы: более 10 лет
Форма собственности: Физ. лицо
Профессиональное создание сайтов различного уровня сложности, в том числе и под ключ
Уникальная разработка стильного и логичного дизайна для любого веб-ресурса: сайта, блога, форума или портала
Грамотное продвижение сайтов и их вывод на лидирующие конкурентные позиции
Выгодная баннерная и контекстная реклама с применением географического таргетирования целевой аудитории
Круглосуточная техническая поддержка сайтов
Полное сопровождение сайтов: их обновление, наполнение текстовой и графической информацией
Портфолио
http://audit-seo.ru/portfolio.html
Мессенджеры
ICQ: 734300
Соцсети
http://www.facebook.com/auditseo
Действие аккаунта приостановлено!