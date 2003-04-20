вытворяю иллюстрации и творю креативные вещи

Учусь в МГХПА им. Строганова на книжного художника-иллюстратора, разрабатываю фирменный стиль, логотипы, дизайн упаковки и прочую полиграф. продукцию. Владею такими программами как Photoshop, Illustrator, Indisign, Procreate. Рисую на бумаге и другой материальной поверхности. Творю 24/7 и с удовольствием отвечаю на все вопросы :)