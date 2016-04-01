augenstern

Основные навыки и умения: перевод и корректировка текстов любой сложности (свободное владение английским языком, русский и украинский - родные), подготовка презентаций, предметная фотография, обработка фотографий, работа с фотобанками.
Грамотность, аккуратность, пунктуальность.
Software: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Acrobat
Опыт работы:
2009 - наст. вр. - переводчик (английский – русский/украинский яз.) ежемесячного автомобильного издания
2001 - 2009 - аналитик отдела продаж крупной международной корпорации (специализация - производство и оптовая продажа табачных изделий)
1998 - 2001 - преподаватель английского языка
Образование: Харьковский Политехнический Университет, экономист-менеджер