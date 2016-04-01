augenstern

Основные навыки и умения: перевод и корректировка текстов любой сложности (свободное владение английским языком, русский и украинский - родные), подготовка презентаций, предметная фотография, обработка фотографий, работа с фотобанками.

Грамотность, аккуратность, пунктуальность.

Software: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Acrobat

Опыт работы:

2009 - наст. вр. - переводчик (английский – русский/украинский яз.) ежемесячного автомобильного издания

2001 - 2009 - аналитик отдела продаж крупной международной корпорации (специализация - производство и оптовая продажа табачных изделий)

1998 - 2001 - преподаватель английского языка

Образование: Харьковский Политехнический Университет, экономист-менеджер