Рерайтинг всегда. рерайтинг везде. рерайтинг при всех. рерарерарерайайтингг

Резюме.

Том I, часть I. Интро.

Намастэ,

Приятен натуральный свекольный продукт, а не его брат-заменитель. Ведь в натуральности, какая бы она не была – реальная, нереальная – всё самое вкусное в движении нашем по траектории жизни.

И отдельное спасибо тростнику…Может взять в разряд корпоративного растения да проложить ауру по периметру тростником?? Джунгли креативности с лианами фантазий, густыми зарослями идей и живительной влагой профессионализма, на котором взращиваются мириады позитивных эмоций сытых клиентов-паразитов!!…но это природное явление - симбиоз – и в паразитизме ничего предосудительного нет…и это важно понимать обоим участникам процесса взаимообмена (равного или нет) ценностями. А ценности у всех разные равно как и шкалы оценки. Потому джунгли могут быть как редкими, но весьма насыщенными (амазонская модель), так и густыми, но деревянными по пояс (сверху)…

Потому уделять внимание саженцу надо с первых минут ознакомления с посадочным материалом (но никак не подвергая дискриминационному отвлечению от самого садовода, ибо рука умелая да взрастит из удобрения сад, и да будет тот сад избавлен от духа удобрения)!

Хотелось бы, чтобы дела мои за меня ответили, да вот множеством ещё не беру. Всё качеством, качеством. А оно ведь редко бывает показателем количественным. Отработано моим проф-Я за 29 годов положительно достаточно и дано как мне миром, так и мною миру удовлетворяюще достаточно нам обоим (за что ему, миру, и благодарен). Я не напрягаю его своим вниманием, он – не навязывает свои понимания происходящего…он их просто происходит и реализует! Главное определить повадки и находить точки соприкосновения.

Так прикоснулся я к граниту наук в 1986 и держусь его по собственной воле уже более 20 лет. Процесс этот должен иметь перманентный характер. Школьные годы начались в простой советской школе, с усиленным изучением французского языка, а закончились в экономическом лицее с углублённым изучением английского языка. Поменялась геополитическая ориентация, можно сказать, за время учёбы.

Официальная прописка в ВУЗовом пространстве закончилась в 2001 году, и последней вехой стало обретение диплома с ласкающими взгляд буквами «М», «В», «А» (in Banking) на базе дипломной работы «Торговля ценными бумагами через всемирную Сеть Интеренет». К нему приложил специальность «специалист управления внешнеэкономической деятельностью». А начинался поход за первыми тремя буквами с трофея «бакалавр» в национальном экономическом университете (a.k.a. Нархоз), который снарядил в путь специальностью “бухгалтерский учёт, аудит; преподаватель экономики”. Плюс первые лёгкие наркотики, плюс первые пробы КВН-таланта, плюс упоение командным духом баскетбола (не пропадать же 6 годам активного взращивания номера “23” в себе). Эх, как всё было плавно перетекающим и приятным. Любо-дорого потешить себя первыми студенческими подвигами в нархозе да взглядом зала, полного топ-представителями эмиграции городов Нью-Йорк и Чикаго, коим доносил важность и перспективность (на тот временной отрезок) налоговых реформ в нашей славной Украине, будучи на стажировке в погибающих США...а ведь ещё и трезвый выступал!!

Во времена первых курсов поступила первая копейка в семейный бюджет, заработанная в семейном же предприятии. Эксплуатировался на должности «бухгалтер», которая в последствии переросла в нечто большее, творческое…в продажи и общение с поставщиками, поиском таковых. Романтикой период мало отличался, но премьера состоялась. Романтика проявилась в первом близком общении с представителями Италии и Японии, с которыми свела судьба-затейница во время работы на одно из киевских крупных торговых предприятий в рамках программ (простите, слов из песни не выкинешь) ЕБРР (TAM project). Проект носил консультационный характер в области розничной торговли и требовал с моей стороны внятного перевода и обеспечения беспрепятственного общения консультирующих с консультируемыми.

Далее биография блистает временем раздумий, личностного роста и самосовершенствования (да простят меня читающие), активной политической деятельностью (самостоятельной на уровне районных органов власти, вспомогательной – на уровне Верховного Совета). Сопровождалось это всё некоторой активностью на прежнем месте работы (не менее торговое предприятие, не менее розничное), что, в свою очередь, сопровождалось поиском точек приложения в иных областях. Этот список исследований можно растянуть на пару страниц – избавлю и без того терпеливого читателя от списка исследователя.

В один из пиковых моментов (как Это всегда и бывает…и спасибо Эту за это) поступает предложение извне. Извнем явилась область даааавно почитаемая и тянущая к себе. Но, как (знакомое уже вам) Это часто бывает, любимое лелеяли но не впускали в свою жизнь – берегли целостность объекта мечтаний и его чистоту образа. Чистота образа начала приобретать другой окрас с момента поступления в стройбат рекламного бизнеса, школу жизни, псих-спец-копро-отряд account -менеджеров (прим. авт.:при табачном кормильце агентства…кто с табачником работал, тот в не! И никаких но.) Шёл на торговую марку L&M на BTL, попал на account-эшафот Marlboro на все активности, закончил OOH, PSOM, BTL, MP, Print на знакомом по первым шагам динамичном L&M. И провели всеукраинскую акцию, и посмотрел я на просторы родной державы в командировочных буднях и праздниках. И было то время полно неожиданностей и открытий, за что ему всесторонний East side-West side респект. DTP’ипили при мне не стесняясь, проводили сеансы совместного layout’инга (временами переходящего в mock-up’инг), brief'овали друг друга на чём свет стоит, proof’или..а ещё и contact report’тить заставляли. А ещё всё это осуществлялось в тесной связке как с местным клиентом, так и с коллегами их кавказскими (Грузия, Армения). Так и пролетел год под знаменем Leo. Менялись люди, менялись обстоятельства, менялись ориентиры. В команде появился отменный житель планеты Земля из далёкой Германии, который привнёс немало плюсов в образ арийских потомков. Менялись люди, менялись обстоятельства, менялись ориентиры. Куда был направлен последний указатель?

Вы думали о том, что вас ожидает, когда вы выйдете на заслуженный отдых? Чем он будет занят?..Море, отдых, наслаждение внуками? Беззаботность финансовая? Есть ответ - Пенсионный счёт! А хотите защитить свою семью на крайний случай, что может произойти с её кормильцем? Как обрести финансовую безопасность для себя, для детей, для семьи? Есть ответ – страховая программа! Пенсионное страхование – вот ответ на все вопросы!! Воооот. Расчудесная веха в моём проф-бытии! То, что может происходит с человеческим сознанием под влиянием подсознания, в результате внешнего воздействия – объект наблюдения во время пребывания в славных рядах «Несущих финансовую независимость».Свела жизнь с рядом великолепных профессионалов своего дела, с австро-венгерским поляком со словацкими корнями. Бомба! Себя просклонял, просклонял окружающих и близких, и далёких. Далее шло сплошное себяпросклоняние, которое закончилось окончанием начатого ранее знакомства с рынком страховых услуг.

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Идущий да осилит дорогу. Ищущий найдёт да взращивающий взрастит. Так они и заживут мирно и счастливо. Было бы желание идти, был бы интерес искать, была бы мотивация взращивать. Вот вам моя рука, понедельники!

СОХРАНИЛ интерес – узнай БОЛЬШЕ (про интеллект и не только)!

ПС: славно рождён в понедельник

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