Дизайн-студия «Reactor Systems» — динамично развивающаяся компания, основной ценностью которой являются ее развитие бизнеса наших клиентов. Коллектив нашей студии состоит из молодых квалифицированных специалистов, объединенных идеей самосовершенствования и дальнейшего процветания «Reactor Systems».

Основные принципы нашей работы:

1. При создании сайтов мы руководствуемся принципом – “Сайт должен работать и приносить деньги”, а не “Ну так я же креативная личность и все что я сделаю – шедевр.”.

2. Любой сайт сделанный в нашей студии получает гарантийное техническое обслуживание на периуд его эксплуатации.

PS: Пока нечего не падало.

3. Мы дорожим нашими клиентами и некоем случаи не раскрываем условия, стоимости и сроки договоров 3-м лицам.

4. Все наши клиенты в праве рассчитывать на круглосуточную поддержку, мы всегда готовы помочь.

5. Мы предоставляем комплекс услуг, что позволяет нашим клиентам быть уверенным в том что разработанный у нас сайт в итоге принесет им деньги. Долгосрочное сотрудничество – основное направление нашей политики.

6. Если мы определяем бюджет, что аргументировано, вы будите знать за что вы платите.

7. Мы проводим бета тестирование на юзабилити будущих сайтов, что дает возможность делать сайты для конечного пользователя а не для руководства компании клиента.

8. Мы с уважением относимся ко всем нашим клиентам и ждем от вас того же.