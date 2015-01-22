Имеется вёрстка интернет магазина. Необходимо сделать "натяжку" на Opencart и программирование интернет магазина. Сам интернет магазин синхронизируется с 1С (эту часть делаем мы. Синхронизация полная. В интернет магазине все товары и отчётность беруться из 1С. ...
Наша компания оказывает полный мпектр услуг по созданию, продвижению и поддержке интернет ресурсов, таких как сайты визитки, интернет магазины, LP, корпоративные сайты и.т.д
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Адаптивная вёрстка интернет магазина. Имеются все макеты, 980, 1366, 1920 соответственно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется сайт - информационный портал. При копировании ссылки на одну из новостей на стену Facebook'a неадекатно отображается информация. Скриншоты прикрепляю. В обоих случаях Заголовок и краткое описание отображается не верно. Нудно, ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Интернет магазин для продажи химии для очистки воды бассейна и аксессуаров для него. Основные требования к вёрстке и программированию: 1. Движок - Opencart 2. Тип вёрстки ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Сайт представляет собой новостной информационный портал. Имеется прототип. Предпочтения по дизайну: оранжево-белые или бело-голубые тона. Тип дизайна: чистый, современный минималистический.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать новостной сайт на движке WordPress. Имеется прототип. Предпочтения по дизайну: предоставить 2 варианта дизайна на рассмотрение: в оранжево-белых тонах и бело-голубых. Тип дизайна: чистый, современный минималистический. Вёрстка: фиксированная. Количество ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
Нарисовать в 3D бассейн со всем прилагающимся к нему оборудованием (лампы освещения, противотоки, водопады и.т.п). Оборудование дорисовывать в слоях, чтобы по отдельности, каждый элемент можно было убрать/добавить к основному бассейну. Рисунок должен выглядеть примерно, как ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт10 лет назад