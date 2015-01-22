Хоть и Александр был далеко не самым дешёвым вариантом, мы выбрали его, потому что надеялись, что с ним работа будет выполнена профессионально и точно в срок. Наши ожидания полностью оправдались, спасибо! Рекомендую Александра тем кто хочет получить серьёзный подход к работе и профессиональное исполнение.