austere

Дмитрий austere

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание и продвижение веб-сайтов. PM (Project manager) в компании Upperline Studio

 Наша компания оказывает полный мпектр услуг по созданию, продвижению и поддержке интернет ресурсов, таких как сайты визитки, интернет магазины, LP, корпоративные сайты и.т.д

Отзывы фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$480
10 баллов
10 лет назад
Сверстать интернет магазин
Работать с командой понравилось. Полноценная поддержка, быстрая реакция на все запросы. Спасибо за интересный проект!
Хоть и Александр был далеко не самым дешёвым вариантом, мы выбрали его, потому что надеялись, что с ним работа будет выполнена профессионально и точно в срок. Наши ожидания полностью оправдались, спасибо! Рекомендую Александра тем кто хочет получить серьёзный подход к работе и профессиональное исполнение.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Создать макет новостного портала.
Рекомендую Дмитрия, как отличного заказчика! Предоплата, четкая постановка задачи с прототипом, постоянно был на связи.
Алексей - внимательный, отзывчивый исполнитель, качественно выполняет свою работу! Проект был выполнен точно в срок, внимательно были выслушаны и учтены все правки! Рекомендую Алексея, как ответственного и внимательного исполнителя!
Ответный отзыв