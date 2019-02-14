austroisol

Все сроки Андрей соблюдает, и всегда, по дед-лайнам вопросов не возникает, делает все качественно. Если вопросы возникают после расчета, всегда их исправляет в тот же момент. Все делает по вполне адекватным ценам! Будем продолжать с ним сотрудничать и дальше в таком же темпе. А вам настоятельно Не рекомендую, поскольку таковы самим нужны!!!! ;)))