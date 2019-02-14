austroisol

Необходимо регистроваться (или быть зарегестрированым) на тематических форумах и грамотно там оставлять в ветке ответ о продукции моей компании. Или создавать свою тему на форумах
- $20Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
1) Необходимо готовый шаблон интернет - магазина залить на хостинг 2) Доверстать его согласно требований 3) Наладить работоспособностьИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
На наполнения страниц сайтов и последую работу, по наполнению блогов сайта, нужен копирайтер. По цене и срокам договоримся. Более подробно, при общении, ТЗ предоставляюКопирайтинг27 заявокЗакрыт4 года назад
Процесс: 1) находим тематические ветки обсуждения; 2) создаем аккаунт, или есть готовые по данной тематике; 3) пишем экспертный ответ на вопрос человека; 4) размещаем сообщение; 5) отвечаем на комментарии. Более подробнее при общении...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать интернет - магазин на WordPress, Joomla! За подробностями обращайтесьСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо допилить и внести корректировки на сайт. Джумла. Подробнее в ТЗСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужно создать интернет-магазин на шаблоне PrestaShop. Подробнее при переписке!Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $26
Необходимо сделать мелкие изменения по верстке и допилить шапку в моб. версии, подробнее ТЗ в личкуHTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно продвижение интернет магазина и портала, удаленно. Бюджет обсуждается индивидуально. Жду заявок только от опытных SEO-специалистов, имеющий не один год практики и в силах оперативно предоставить развернутое портфолио! Всем хорошей удаленной работы и заказчиков! 😉Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо добавить и изменить некоторые поля, функции и кнопки в карточке товара, интернет магазина на OpenCart. Более расширенное Т.З. при общении.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам нужен грамотный специалист пишущий качественные, продающие SEO – тексты ТЗ для копирайтера Цель этой статьи: Донести до посетителя сайта, что самодельные изолированные трубы, в процессе эксплуатации теряют Огромное количество тепла, и что это приводит к каждодневным ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нам нужен грамотный специалист пишущий качественные, продающие SEO - тексты Цель: Донести до посетителя сайта, что самодельные изолированные трубы, в процессе эксплуатации теряют Огромное количество тепла, и что это приводит к каждодневным финансовым потерям. 1) Подробное описание, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Необходимо внести некоторые изменения и доработки в сайте (ТЗ-прилагается).HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад