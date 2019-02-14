austroisol

Игорь austroisol

 
42 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$26
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
5 лет назад
Доработка верстки
Как всегда все хорошо.
Качественно и в сроки, претензий нет
Ответный отзыв
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта на WordPress
Своевременная оплата. Проблем с коммуникацией нет. Четко поставленная задача. Хороший заказчик. Рекомендую.
Все сроки Андрей соблюдает, и всегда, по дед-лайнам вопросов не возникает, делает все качественно. Если вопросы возникают после расчета, всегда их исправляет в тот же момент. Все делает по вполне адекватным ценам! Будем продолжать с ним сотрудничать и дальше в таком же темпе. А вам настоятельно Не рекомендую, поскольку таковы самим нужны!!!! ;)))
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