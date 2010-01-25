Евгений Бондаренко authorityyyauthorityyy
31 годУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Продам:
Генератор сателлитов
$69.99
WebGrabber
$149.99
Шаблоны
$24,99
Это оригинальные цены.
все эти товары от V.I.P.bablo.ru (точки поубирать)
А я продам все это по 50%-скидке...то есть:
Генератор сателлитов
$34
WebGrabber
$70
Шаблоны
$10
Тот,кто купит все сразу продам комплект за 100 долларов...
Контакты:ася - 467690318
Портфолио
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