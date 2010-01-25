Продам:

Генератор сателлитов

$69.99

WebGrabber

$149.99

Шаблоны

$24,99

Это оригинальные цены.

все эти товары от V.I.P.bablo.ru (точки поубирать)

А я продам все это по 50%-скидке...то есть:

Генератор сателлитов

$34

WebGrabber

$70

Шаблоны

$10

Тот,кто купит все сразу продам комплект за 100 долларов...

Контакты:ася - 467690318