Написать скрипт который добавляет,обновляет базу товаров автомагазина + добавляет % наценки для каждого поставщика. Магазин на ShopScript. Основных поставщиков пока 5. Дополнительных - 3. Файла прайса в csv. Скрипт должен быть простым в обращении - доступен для ...