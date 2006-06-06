Написать скрипт который добавляет,обновляет базу товаров автомагазина + добавляет % наценки для каждого поставщика. Магазин на ShopScript. Основных поставщиков пока 5. Дополнительных - 3. Файла прайса в csv. Скрипт должен быть простым в обращении - доступен для ...
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- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Заполнение товарами базы данных. Есть - Подготовленные файл Excel. Подготовленные текстовые описания. К началу сентября надо вбить не менее 1500 наименований. В день необходимо - 50 штук. Оплата - 150 $.Прочее27 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Интернет-магазин на Shop Script Premium/ Надо изменить дизайн. Добавить форум. Добавить поиск по VIN Добавить расширенную форму заказа. Добавить блоки Статьи, Автоновости и доску обьявлений. Возможно понадобится что-то еще. Рассмотрим предложения с опытом разработок для сферы авто-мото. Бюджет обсуждаем.Интернет-магазины19 заявокЗакрыт18 лет назад