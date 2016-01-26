Установочный центр AutoGSM

Установочный центр AutoGSM, предлагает квалифицированные работы по: Установкам, автосигнализаций, простых, с обратной связью, с автозапуском, с GSM/GPRS мониторингом, с обходом иммобилайзера, с противоугонным комплексом. Установка иммобилайзеров. Установка механических блокираторов, замков капота. Установка камер заднего хода. Установка ксенона. Установка датчиков парковки (парктроник). Установка мультимедиа систем, автомагнитол, штатные головные устройства. Установка авто акустики (усилители, колонки, сабвуферы). Установка шумоизаляции полная, частичная. Установка ДХО. Установка видеорегистраторов.

Также вы можете приобрести в нашем установочном центре. Аксессуары для своего авто. Автомагнитолы, автосигнализации, механические блокираторы капота, иммобилайзеры, авто акустику (колонки, сабвуферы, усилители) подогревы для сидений, антирадары, камеры заднего хода, парктроник.

Мы предлагаем нашим клиентам качественный товар. В нашем центре любой товар имеет гарантию от 1 года до 3х лет гарантии и после гарантированное обслуживание. Основные бренды, которые мы предлагаем нашим клиентам Alpine. Morel. Whistler. StarLine. Pandora. Magicar. EasyCar. GroundZero. Емеля. Шумoff. E.O.Semotionofsound.