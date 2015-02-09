Дизайн и декор интерьра
В 2013 г. закончила Международную школу дизайна с красным дипломом. С удовольствие разработаю для Вас дизайн проект, предложу варианты зонирования и расстановки мебели, предоставлю все необходимые чертежи, подберу мебель и отделочные материалы в рамках бюджета. Выполню все качественно и в срок. Очень люблю свою работу и придерживаюсь принципа – клиент всегда должен быть доволен.
Цены на услуги очень доступные и гибкие, зависят от того, какой пакет Вы выбираете (полный дизайн проект, мини дизайн проект или же только какие-то составляющие).
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Портфолио
- Коллажи к консультациям124 просмотра
- Лофт114 просмотров
- Коллажи к мини проекту242 просмотра
- 3D интерьеры125 просмотров