Дизайн и декор интерьра

В 2013 г. закончила Международную школу дизайна с красным дипломом. С удовольствие разработаю для Вас дизайн проект, предложу варианты зонирования и расстановки мебели, предоставлю все необходимые чертежи, подберу мебель и отделочные материалы в рамках бюджета. Выполню все качественно и в срок. Очень люблю свою работу и придерживаюсь принципа – клиент всегда должен быть доволен.

Цены на услуги очень доступные и гибкие, зависят от того, какой пакет Вы выбираете (полный дизайн проект, мини дизайн проект или же только какие-то составляющие).