ava1ar

Александр Стельмаченок ava1ar

 
39 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Camper
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработка программы на С++
Отличный кодер, понимает с полуслова, относится очень ответственно. Все сделал и пояснил в кратчайший срок