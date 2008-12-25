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Александр Стельмаченок
ava1ar
ava1ar
39 лет
Беларусь
/
Минск
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Дмитрий Кузeрo
Camper
33 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработка программы на С++
Отличный кодер, понимает с полуслова, относится очень ответственно. Все сделал и пояснил в кратчайший срок
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Отзывы заказчиков
1
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