Системное программирование под Linux на С/С++:
- Написание различных системных утилит/демонов: сетевые (tcp/udp, ipv4/ipv6, unix sockets, other ipc), снифферы (libpcap), RESTful web-сервисы (scgi/cgi, http/json/xml), однопоточные (events, мультиплексирование - libev, libevent) / многопоточные (pthreads).
- Скрипты на posix sh/bash/awk.
- Написание сложных мэйкфайлов - gnu make (autoconf/automake не использую, если только при необходимости).
- Встраивание скриптовых языков (знаком с JS (spidermonkey) / lua).
- Портировал различные open-source проекты под экзотические UNIX-like системы.
- VCS: Git, Subversion.
- Неплохое знание английского и большой опыт работы в команде (scrum).
- Очень давно: различные реляционные БД (SQL, odbc, вспомогательные утилиты на С), реализация математических алгоритмов.
Работаю в крупной компании. Большая команда, рассредоточенная в России, Голландии, Китае, Америке.
Могу уделять по 4 часа в день для фриланса.