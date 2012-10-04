Linux C/C++ developer

Системное программирование под Linux на С/С++:

- Написание различных системных утилит/демонов: сетевые (tcp/udp, ipv4/ipv6, unix sockets, other ipc), снифферы (libpcap), RESTful web-сервисы (scgi/cgi, http/json/xml), однопоточные (events, мультиплексирование - libev, libevent) / многопоточные (pthreads).

- Скрипты на posix sh/bash/awk.

- Написание сложных мэйкфайлов - gnu make (autoconf/automake не использую, если только при необходимости).

- Встраивание скриптовых языков (знаком с JS (spidermonkey) / lua).

- Портировал различные open-source проекты под экзотические UNIX-like системы.

- VCS: Git, Subversion.

- Неплохое знание английского и большой опыт работы в команде (scrum).

- Очень давно: различные реляционные БД (SQL, odbc, вспомогательные утилиты на С), реализация математических алгоритмов.

Работаю в крупной компании. Большая команда, рассредоточенная в России, Голландии, Китае, Америке.

Могу уделять по 4 часа в день для фриланса.