Задача Сайт - [url=https://www.docartisan.com/]https://www.docartisan.com[/url]. Продает чехлы для сотовых телефонов (iPhone и Samsung) и зарядные устройства. Нужно настроить рекламу для продажи только чехлов. Гео - Все США, далее посмотрим по стоимости. 1. Подобрать аудиторию; 2. Составить объявления; 3. Запустить тесты для поиска минимальной ...
Для долгосрочного сотрудничества интересуют специалисты:
- AdWords, Bing
- Facebook, Instagram
- YouTube
- SEO
Если у вас есть опыт рекламы или поискового продвижение в англоязычных странах, пишите в контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @avalonbroker
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Задача[/b] Сайт - https://www.docartisan.com. Продает чехлы для сотовых телефонов (iPhone и Samsung) и зарядные устройства. Нужно настроить рекламу для продажи только чехлов. 1. Собрать семантику; 2. Составить объявления; 3. Запустить тесты для поиска минимальной цены CPA (в корзину). 4. Масштабировать успешные варианты. 5. ROAS ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать уникальные seo статьи, общим объемом примерно - 40 000 знаков. Тематика статей: 1) Сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, опгс, пгс, торф, бетон, шлак) 2) Услуги (аренда) спецтехники (самосвалов, манипуляторов, экскаваторов, погрузчиков) Уникальность текста при ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Приложение - служит для заказа такси с функционалом подобных приложений для мобильных платформ (Android) Интересует ваш опыт, цена и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Вывести молодой сайт ижспецавто.рф в ТОП3 по Яндексу и Google. По запросам во вложении. Интересует цена в месяц и сроки вывода c помощью вечных ссылок и/или статей.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен специалист по 1С-Битриксу: Нужно посадить готовые html шаблоны на 1С-Битрикс и настроить функционал: Новости;Форму обратной связи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача - создание корпоративного сайта. Есть готовые шаблоны. Нужно посадить на CMS (на ваш выбор исходя из ТЗ, желательно MODx) и настроить функционал согласно вложенного ТЗ. Работа и оплата по договору подряда между ИП и вами. От вас: Разбивка всего ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для создания магазина авто зап. частей на 1СБитрикс нужен опытный программист.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по созданию интерактивных баннеров подобно: http://flash-banners.ru/portfolio/#bork-k800. От вас примеры баннеров. Оплата - договорная.Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно перенести сайт avalonbroker.ru на MODx. Интересует цена и сроки. ТЗ во вложении.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Сделать дизайн сайта подобный сайту: http://udm-okna.ruДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно запустить движок, желательно на modX у нового сайта подобного http://udm-okna.ruВеб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
По дизайну который будет подобен сайту http://udm-okna.ru, нужно сделать верстку.HTML-верстка40 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день. На сайт avalonbroker.ru нужно сделать 2 формы: 1. Форму подобно форме с сайта http://www.ashmanov.com/consulting 2. Форму "Отзывы и предложения" с полями: Имя, Текст, (обязательные поля), Контактные данные (необязательное поле) 3. Запустить форму Обратной связи, которая уже предустановлена ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Адрес сайта:http://www.stroitelstvo.izhev.ru Нужно красиво оформить разделы сайта (текст+фото, вышлем) , Создать новый раздел "Полезные Статьи" (текст вышлем). В каждый раздел услуг - разместить форму обратной связи. Поставить счетчики на сайт от liveinternet.ru и Яндекса. + ваши рекомендации по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Разработать макет газеты. Газета формата А4, состоит из объявлений о продаже-покупке бизнеса, плюс парочка рубрик.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Пример http://www.salebis.ru Главный критерий цена. Нужные функции: Кабинет, оплата за размещение, форма на размещение объявлений с фото, статистика просмотров объявления пользователя в кабинете.,email рассылка, форма обратной связи.,фильтр объявлений.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Сайт выполняет функцию диспетчерской службы такси. Общее описание Раздел клиентский: Вход для клиентов, формирование заявки, системы оплаты. Видят статус заказа (получают на email) Раздел таксистов: Вход для таксистов, видят заказы клиентов, берут в порядке очереди. Администратор видит все заказы, их ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна online база данных, где бы агенты могли бы оставлять свои записи, а их руководитель проверять и редактировать. Ничего сложного, все как в exell. Агент должен видеть только свой репорт, а администратор должен ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Игра называется Tarabish. Правила здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/Tarabish Похожие игры здесь: http://www.silvercrk.com/php/download2.html?Game=hweuchre http://games.yahoo.com/games/login2?page=eu&ss=1 Нужно чтобы: 1. Была возможность сохранять профайлы игроков со статистикой. 2. Возможность видео чата во время игры 3.Возможность принимать платежи через PayPal 4. Вебсайт для этой игры, с возможностью заполнения профайлов. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад