avalonbroker

Задача - создание корпоративного сайта. Есть готовые шаблоны. Нужно посадить на CMS (на ваш выбор исходя из ТЗ, желательно MODx) и настроить функционал согласно вложенного ТЗ. Работа и оплата по договору подряда между ИП и вами. От вас: Разбивка всего ...