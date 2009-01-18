avanesov

Юрий Аванесов avanesov

 
34 годаРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта для пивного бара

    $100

    Здравствуйте! Запускается пивной бар, которому нужен свой веб сайт. Структура и техническое решение для сайта есть, есть человек, которым этим занимается. Необходимо лишь разработать дизайн. Необходимые материалы для разработки будут предоставлены (бренд, структура, технические характеристики). Дизайн должен ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта регистратора доменов

    Здравствуйте Требуется разработать дизайн для сайта, который будет заниматься регистрацией доменов. Ориентировочно планируется, что регистрация будет проводить для жителей Саратова и Поволжья, но конечно и клиенты других городов также смогут воспользоваться нашими услугами. Требуется классический дизайн, ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов53 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Фотогалерея

    $50

    Требуется разработать фотогалерею. В принципе опции все довольно простые. 1. Возможность полностью изменить дизайн (это уже я сам буду), при этом, чтобы системные коды не были слишком большими и не мешали основному html дизайну 2. Возможность ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фотогалерея

    Здравствуйте! Требуется разработать фотогалерею. В принципе опции все довольно простые. 1. Возможность полностью изменить дизайн (это уже я сам буду) 2. Возможность массовой загрузки с помещением в альбомы автоматом (не важно, либо через зип, либо через ФТП) 3. ...

    Веб-программирование26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
AgrafDesign
Design Agraf 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта для пивного бара
Юрий честный и адекватный заказчик! Задача была поставлена четко. Сотрудничали оперативно + своевременная оплата. Побольше бы таких грамотных работодателей ;) Всем рекомендую!
Заказывал дизайн для сайта пивного бара, все сделано так, как мы хотели, в максимально кротчайшие сроки, некоторые моменты были быстро переделаны. Работать с человеком рекомендую, за работу ему большое спасибо! :)
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icyken
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Фотогалерея
Приятно работать с человеком : четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую.
Написание движка для галереи, сделано качественно, то, что нужно было. Все работает корректно и граммотно. Большое спасибо. Рекомендую
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