Здравствуйте! Запускается пивной бар, которому нужен свой веб сайт. Структура и техническое решение для сайта есть, есть человек, которым этим занимается. Необходимо лишь разработать дизайн. Необходимые материалы для разработки будут предоставлены (бренд, структура, технические характеристики). Дизайн должен ...
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте Требуется разработать дизайн для сайта, который будет заниматься регистрацией доменов. Ориентировочно планируется, что регистрация будет проводить для жителей Саратова и Поволжья, но конечно и клиенты других городов также смогут воспользоваться нашими услугами. Требуется классический дизайн, ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется разработать фотогалерею. В принципе опции все довольно простые. 1. Возможность полностью изменить дизайн (это уже я сам буду), при этом, чтобы системные коды не были слишком большими и не мешали основному html дизайну 2. Возможность ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать фотогалерею. В принципе опции все довольно простые. 1. Возможность полностью изменить дизайн (это уже я сам буду) 2. Возможность массовой загрузки с помещением в альбомы автоматом (не важно, либо через зип, либо через ФТП) 3. ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт15 лет назад