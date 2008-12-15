avantag200

Прошу отозваться только тех дизайнеров, которые смогут в кратчайшие сроки и за приемлемую плату профессионально сделать редизайн существующего фирменного персонажа (мужчина) и в пару к нему создать совершенно новый (женщина). Итоговая работа должна быть ...