avantag200

Екатерина Бесчастнова avantag200

 
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн и создание нового персонажа (срочно)

    $150

    Прошу отозваться только тех дизайнеров, которые смогут в кратчайшие сроки и за приемлемую плату профессионально сделать редизайн существующего фирменного персонажа (мужчина) и в пару к нему создать совершенно новый (женщина). Итоговая работа должна быть ...

    Фирменный персонаж
    Фирменный стиль6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оригинальный дизайн витрины

    $30

    Требуется разработать оригинальный дизайн витрины, для презентации новой коллекции солнецезащитных очков. Требования: Витрина должна быть исполнена в Римском стиле и иметь оригинальную форму( на усмотрение исполнителя), декор по заявленному стилю, продукция хорошо просматривается, дверцы, основной цвет-белый, ...

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн-проект выставочного стенда в 3D

    $300

    По техническому заданию требуется разработать дизайн проект стенда на выставку. Срок сдачи проекта-25 декабря( 12:00) ! Ищу сотрудничество на постоянной основе!!! Вся информация по конкретному проекту и тех. задание на ваш e-mail.

    3D-графика44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн проект стенда на выставку в 3D

    $500

    По техническому заданию требуется разработать дизайн проект стенда на выставку. Ищу сотрудничество на постоянной основе!!! Просьба скидывать ссылки на свои работы или присылать портфолио и все координаты!!! Вся информация по конкретному проекту ...

    3D-графика58 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка концепции по т.з. и отрисовка эскизов

    $30

    Требуется разработать концепцию интерьера и сделать эскизы от руки !!! выставочной площади по конкретному техническому заданию. Срок исполнения 1 день. Тех. задание вышлю на почту.

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад