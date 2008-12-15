avantag200

Прошу отозваться только тех дизайнеров, которые смогут в кратчайшие сроки и за приемлемую плату профессионально сделать редизайн существующего фирменного персонажа (мужчина) и в пару к нему создать совершенно новый (женщина). Итоговая работа должна быть ...
Екатерина Бесчастнова avantag200avantag200
- $150Фирменный стиль6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Работа должна быть исполнена с учётом временных требований, требований тех.задания и т.д. Т.з. вышлем на почту.Дизайн продукции37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Требуется разработать оригинальный дизайн витрины, для презентации новой коллекции солнецезащитных очков. Требования: Витрина должна быть исполнена в Римском стиле и иметь оригинальную форму( на усмотрение исполнителя), декор по заявленному стилю, продукция хорошо просматривается, дверцы, основной цвет-белый, ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
По техническому заданию требуется разработать дизайн проект стенда на выставку. Срок сдачи проекта-25 декабря( 12:00) ! Ищу сотрудничество на постоянной основе!!! Вся информация по конкретному проекту и тех. задание на ваш e-mail.3D-графика44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
По техническому заданию требуется разработать дизайн проект стенда на выставку. Ищу сотрудничество на постоянной основе!!! Просьба скидывать ссылки на свои работы или присылать портфолио и все координаты!!! Вся информация по конкретному проекту ...3D-графика58 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется разработать концепцию интерьера и сделать эскизы от руки !!! выставочной площади по конкретному техническому заданию. Срок исполнения 1 день. Тех. задание вышлю на почту.Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт15 лет назад