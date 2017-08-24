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в приложении файл на его основе нужно нарисовать схему проведения митинга
Чертежи и Схемы1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
в приложении файл на его основе нужно нарисовать схему проведения митинга
Необходимо проанализировать статью, нарисовать по ней схему и вкратце описать процесс
Во вложении файл «Задача» и «Процедура -шаблон». В файле «Процедура- шаблон» представлен образец процедуры, в файле «Задача» представлено текстовое описание одной из процедур работы организации. Необходимо провести анализ обоих файлов и в любой из систем (возможно в ...