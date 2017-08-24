avante_r

Романов Иван avante_r

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
afedorischev
Алексей 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схему и краткое описание процесса проведения митинга
Интересная задача! Со своей стороны был рад помочь такому пунктуальному и ответственному Заказчику
Огромное спасибо Алексею за работу! очень быстро и качественно, не первый раз к нему обращаюсь и всегда доволен результатом.
Ответный отзыв
afedorischev
Алексей 
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сделать анализ двух файлов в VISIO, нарисовать диаграмму
Интересная задача, реалистичные сроки. Мне было приятно работать над заказом. Слова и дело Заказчика - совпадают, буду рад поработать на других проектах!
Работа выполнена на отлично, очень быстро и без претензий, огромное спасибо Алексею!
Ответный отзыв