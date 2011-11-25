avantmedia

SEO/оптимизация... Создание интернет проектов...

Интернет давно перешагнул границы, когда один человек мог удачно осуществлять полный комплекс работ по сайту и рекламе в интернете в целом. Пришло время специалистов по интернет рекламе. Специалистов, которые знают методы эффективной раскрутки сайтов.

Рассматриваем предложения по сотрудничеству от посредников и молодых-развивающихся РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ, которые не могут справиться с потоком клиентов на поисковую оптимизацию. Возможность обработки большого количества клиентов. Условия сотрудничества обговариваются при личной встрече.

Произведем продвижение и оптимизацию Вашего сайта для увеличения продаж товаров и услуг.

- Аудит сайта (Анализ usability, Поисковый аудит).

- Для более успешной оптимизации сайта – предложим рекомендации по структуре сайта, возможные изменения и дополнения для сайта.

- Внешняя поисковая оптимизация (регистрация в белых каталогах, покупка ссылок, составление описания для регистрации, регистрация в каталогах по базе 1ps и собственной базе каталогов, насчитывающей до 3000 доменов).

Постоянная работа над сайтом для достижения максимального результата.

Стоимость заказа: зависит от конкурентности ключевых слов. (online консультация по #icq)

Опыт работы: 6 лет.

Образование:

МИРЭА

ВГНА МинФин РФ