3d моделирование 3ds max
Привет, меня зовут Артем!
Хотите увидеть, как будет выглядеть Ваш дом до его строительства? Или взглянуть на сочетаемость Ваших любимых цветов в интерьере? В таком случае, предоставляю свои услуги 3-D визуализации и 3-D моделирования. Какие программы я использую:
- 3Ds MAx;
- Corona;
- Photoshop.
- Обратную связь 24/7;
- Отчетность о проделанной и предстоящей работе;
- Соблюдение сроков выполнения проекта;
- Заключение договора.
- Четкое описание желаемого(ТЗ);
- Подробный план с размерами;
- 3-Д модели.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- 3d визуализация объектов1 просмотр
- Архитектурная графиканет просмотров
- Дизайн-кухни по размерам заказчиканет просмотров