avar2017

Артем avar2017

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
3d моделирование 3ds max

Привет, меня зовут Артем!

Хотите увидеть, как будет выглядеть Ваш дом до его строительства? Или взглянуть на сочетаемость Ваших любимых цветов в интерьере? В таком случае, предоставляю свои услуги 3-D визуализации и 3-D моделирования. Какие программы я использую:

  • 3Ds MAx;
  • Corona;
  • Photoshop.
Вы всегда можете рассчитывать на:
  • Обратную связь 24/7;
  • Отчетность о проделанной и предстоящей работе;
  • Соблюдение сроков выполнения проекта;
  • Заключение договора.
От Вас потребуется:
  • Четкое описание желаемого(ТЗ);
  • Подробный план с размерами;
  • 3-Д модели.
Стоимость: 150руб. за 1 кв.м

Портфолио