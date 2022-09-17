3d моделирование 3ds max

Привет, меня зовут Артем!

Хотите увидеть, как будет выглядеть Ваш дом до его строительства? Или взглянуть на сочетаемость Ваших любимых цветов в интерьере? В таком случае, предоставляю свои услуги 3-D визуализации и 3-D моделирования. Какие программы я использую:

3Ds MAx;

Corona;

Photoshop.

Обратную связь 24/7;

Отчетность о проделанной и предстоящей работе;

Соблюдение сроков выполнения проекта;

Заключение договора.

Четкое описание желаемого(ТЗ);

Подробный план с размерами;

3-Д модели.

Вы всегда можете рассчитывать на:От Вас потребуется:Стоимость: 150руб. за 1 кв.м