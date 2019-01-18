avardi

Сергей Кузин avardi

 
30 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Первоначальная настройка РК
Сергей, спасибо за отзыв и приятное сотрудничество! Мы активно работаем над достижением оговоренных целей :). Заказчика рекомендую!
Спасибо Ирине с Натальей! Хорошие специалисты а что самое главное переживают за проект и показатели. Сотрудничаем почти месяц, нареканий нету. Надеюсь на долгосрочное плодотворное сотрудничество!
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