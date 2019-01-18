Планирую на своем серваке развернуть веб интерфейс со скриптами. Большая часть связана с парсингом по API и вывода нужной информации по алгоритмам.
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
5 лет назад
Планирую на своем серваке развернуть веб интерфейс со скриптами. Большая часть связана с парсингом по API и вывода нужной информации по алгоритмам.
Ведение и продвижение групп INST FB VK Тематика продажи розничные, много различных товаров от производителя и поставщиков.
SEO продвижение сайта в каталоге prom.ua Жду предложений
1/2 часть от 250₴ за настройку РК adwords/яд