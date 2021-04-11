SEO, РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ, ПОДДЕРЖКА, КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

- Работа с поисковыми системами

- Анализ конкурентов и выявление слабых сторон.

- Подбор эффективных ключевых запросов;

- Взаимодействие с программистами по созданию сайтов под продвижение в поисковых системах;

- Внутренняя оптимизация сайта, анализ и исправление ошибок текста и кода;

- Внешняя оптимизация сайтов, подбор анкоров, закупка и фильтрация эффективной ссылочной массы, работа со статьями;

- Анализ бюджета продвижения;

- Составление семантического ядра (wordstat.yandex.ru, adstat.rambler.ru);

- Составление КП, расчет стоимости продвижения;

- Анализ продвигаемых сайтов;

- Разбивка ключевых слов по страницам;

- Составление заданий копирайтеру, для написания оптимизированных текстов;

- Составление заданий WEB-мастеру, для внесения изменений на сайты, для их оптимизации;

- Составление отчетов по позициям сайтов ПС по ключевым запросам;

- Составление отчетов по поисковому трафику (Li, Google Analytics)

- Анализ сайтов конкурентов (yazzle);

- Закупка ссылок, фильтрация некачественных доноров (sape.ru);

- Работа с сервисами seopult.ru, liex.ru

- Продвижение статьями (пишу сам уникальные статьи)

- Одновременное ведение до 50 проектов по продвижению сайтов

- Планирование рекламных компаний (сезонные и рекламный "взрыв").

- Маркетинг и Кибермаркетинг

- Разработка, наполнение контентом + дальнейшая поддержка и продвижение интернет-магазинов.

- Контекстная и медийная реклама в Яндекс и Google.