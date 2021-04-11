- Работа с поисковыми системами
- Анализ конкурентов и выявление слабых сторон.
- Подбор эффективных ключевых запросов;
- Взаимодействие с программистами по созданию сайтов под продвижение в поисковых системах;
- Внутренняя оптимизация сайта, анализ и исправление ошибок текста и кода;
- Внешняя оптимизация сайтов, подбор анкоров, закупка и фильтрация эффективной ссылочной массы, работа со статьями;
- Анализ бюджета продвижения;
- Составление семантического ядра (wordstat.yandex.ru, adstat.rambler.ru);
- Составление КП, расчет стоимости продвижения;
- Анализ продвигаемых сайтов;
- Разбивка ключевых слов по страницам;
- Составление заданий копирайтеру, для написания оптимизированных текстов;
- Составление заданий WEB-мастеру, для внесения изменений на сайты, для их оптимизации;
- Составление отчетов по позициям сайтов ПС по ключевым запросам;
- Составление отчетов по поисковому трафику (Li, Google Analytics)
- Анализ сайтов конкурентов (yazzle);
- Закупка ссылок, фильтрация некачественных доноров (sape.ru);
- Работа с сервисами seopult.ru, liex.ru
- Продвижение статьями (пишу сам уникальные статьи)
- Одновременное ведение до 50 проектов по продвижению сайтов
- Планирование рекламных компаний (сезонные и рекламный "взрыв").
- Маркетинг и Кибермаркетинг
- Разработка, наполнение контентом + дальнейшая поддержка и продвижение интернет-магазинов.
- Контекстная и медийная реклама в Яндекс и Google.