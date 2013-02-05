avatrade

Александр avatrade

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Выгрузка справочников из Рарус:Магазин

    Необходимо выгрузить справочники (Дисконтные карты и данные клиентов привязанные к этим картам) во Frontol 4.9.9 или в конфигурацию Далион УМ. Файл конфигурации прикладываю. Доступ к Далиону иFrontol скину ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дописать выгрузку ТиС 9.2 в Frontol

    Доброго дня. Необходимо дописать прилагаемую обработку выгрузки из конфигурации Торговля и склад 9.2 (измененная) в Frontol 4.9.9 Что нужно 1. Чтобы выгружало весовой товар (плу, штрихкод) MD ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос в Далион из ТиС 9.2

    Задача №1: Необходимо сделать перенос из нестандартной конфигурации Торговля и склад 9.2 справочника Номенклатура (со всеми подчиненными справочниками) и остатки товаров в конфигурацию Далион: Управление магазином ПРО Задача №2 Необходимо ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Выгрузка из ТиС во Frontol

    Доброго вечера, ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА Есть переписанная конфигурация Торговля и склад, ред.9.2 (MD вышлю на почту) используеться в розничном продуктовом супермаркете. Задача: необходимо дописать стандартную обработку off_spos.ert для выгрузки ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад