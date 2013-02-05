Необходимо выгрузить справочники (Дисконтные карты и данные клиентов привязанные к этим картам) во Frontol 4.9.9 или в конфигурацию Далион УМ. Файл конфигурации прикладываю. Доступ к Далиону иFrontol скину ...
- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго дня. Необходимо дописать прилагаемую обработку выгрузки из конфигурации Торговля и склад 9.2 (измененная) в Frontol 4.9.9 Что нужно 1. Чтобы выгружало весовой товар (плу, штрихкод) MD ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Задача №1: Необходимо сделать перенос из нестандартной конфигурации Торговля и склад 9.2 справочника Номенклатура (со всеми подчиненными справочниками) и остатки товаров в конфигурацию Далион: Управление магазином ПРО Задача №2 Необходимо ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго вечера, ОЧЕНЬ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА Есть переписанная конфигурация Торговля и склад, ред.9.2 (MD вышлю на почту) используеться в розничном продуктовом супермаркете. Задача: необходимо дописать стандартную обработку off_spos.ert для выгрузки ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здраствуйте. Нам необходимо в стандартный отчет "Остатки ТМЦ" конфигурации Торговля и склад 9.2 добавить для вывода следующие реквизиты: 1. Код товара 2. Штрихкод товара 3. PLU код ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад