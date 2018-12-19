avch

Александр avch

 
57 летУкраина/Ильичевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка иконок, вёрстка, изготовление лендингов и сайтов под ключ

Разработка иконок, вёрстка, изготовление лендингов и сайтов под ключ

недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создать лендинг
Работа выполнена качественно и в срок, учитывая необходимые правки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший клиент, все вопросы решались оперативно, со знанием дела.
Ответный отзыв