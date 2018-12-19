Разработка иконок, вёрстка, изготовление лендингов и сайтов под ключ
Разработка иконок, вёрстка, изготовление лендингов и сайтов под ключ
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$30
средняя цена заказа
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Портфолио
- Автомойка "Престиж"63 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, учитывая необходимые правки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший клиент, все вопросы решались оперативно, со знанием дела.