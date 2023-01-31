Таргетолог FB/Insta-SMM-ADS TIK TOK

Допомога в просуванні та розкрутці сайтів, налаштування таргетованої реклами в соцмережах Facebook/Instagram.

Досвід роботи понад 5 років



ПОСЛУГИ:



Налаштування таргетованої реклами Instagram/Facebook

- аналіз сторінки Instagram/Facebook або інтернет-магазину, сайту

- визначення із замовником куди лити трафік

- Створення рекламного кабінету

- створення рекламних компаній, груп оголошень, рекламних оголошень (фото/відео замовника та/або створення з 0)

- Налаштування цільової аудиторії (регіон, вік, стать, інтереси тощо)

- встановлення та налаштування пікселя ФБ

- Створення Look-alike

- коригування рекламних оголошень

- Моніторинг тестової рекламної кампанії (3-5 днів), її аналітика.

- масштабування успішної рекламної кампанії та ведення протягом 14 або 30 днів.



Варіанти співробітництва:

- підготовка до запуску реклами

- консультація з реклами

- гра в довгу з прив'язкою до результату (лід, sms, підписки тощо)



Час для зв'язку з Пн-Пт: після 18:00

Сб-Нд: 10:00 - 22:00

Мій telegram: avd_vm