Допомога в просуванні та розкрутці сайтів, налаштування таргетованої реклами в соцмережах Facebook/Instagram.
Досвід роботи понад 5 років
ПОСЛУГИ:
Налаштування таргетованої реклами Instagram/Facebook
- аналіз сторінки Instagram/Facebook або інтернет-магазину, сайту
- визначення із замовником куди лити трафік
- Створення рекламного кабінету
- створення рекламних компаній, груп оголошень, рекламних оголошень (фото/відео замовника та/або створення з 0)
- Налаштування цільової аудиторії (регіон, вік, стать, інтереси тощо)
- встановлення та налаштування пікселя ФБ
- Створення Look-alike
- коригування рекламних оголошень
- Моніторинг тестової рекламної кампанії (3-5 днів), її аналітика.
- масштабування успішної рекламної кампанії та ведення протягом 14 або 30 днів.
Варіанти співробітництва:
- підготовка до запуску реклами
- консультація з реклами
- гра в довгу з прив'язкою до результату (лід, sms, підписки тощо)
Час для зв'язку з Пн-Пт: після 18:00
Сб-Нд: 10:00 - 22:00
Мій telegram: avd_vm