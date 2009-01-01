Образование
Северо-Кавказский Федеральный УниверситетФилологии, журналистики и массовых коммуникаций, Ставрополь
Высшая с 09.2010 по 05.2016 (5 лет 8 месяцев)Кафедра истории и теории журналистики
опыт работы
Специалист по связям с общественностью и рекламес 09.2013 по 06.2015 (1 год 9 месяцев)
Академия жизненных сил, психологический центр, Ставрополь (Психологическая помощь населению, развитие, тренинги, консультации)Сбор информации о внешнем имиджа компании.
Сбор статистических данных о потенциальных потребителях и конкурентах.
Подготовка материалов официальных сообщений для печати.
Участие в выставках, презентации, устраиваемых предприятием, или в акциях, организуемых совместно с иными предприятиями.
Подготовка текстов выступлений
подготовка текстов рекламных предложений
Корреспондент внештатныйс 01.2009 по 05.2013 (4 года 4 месяца)
Газета "Ставропольская правда", Ставрополь (Общественно-политическая газета)Поиск, анализ и обработку информации для публикации
Коммуникабельна, общительна, креативное мышление, творческий подход к решению поставленных задач, проявляю инициативу в работе, ответственна, приятная опрятная внешность, грамотная речь, идеальный русский язык, вежливо, умна и находчиво. Отличное чувство юмора.
Профессиональные навыки:
Организация работы офиса
Бюджет и контроль расходов, отчетность.
Работа с клиентами
Работа с любой документацией
Деловая переписка, деловое общение
Создание, развитие и ведение клиентской базы
Обеспечение жизнедеятельности офиса
Оперативный поиск информации в сети Интернет
Работа с социальными сетями, привлечение клиентов, реклама в социальных сетях
Осуществление закупок, проведение инвентаризации
Написание коммерческих предложений
написание коротких информационных материалов
Работа с электронной почтой
Умение организовывать
Умение работать в команде, коммуникабельность
Умение убеждать
Опытный пользователь ПК (пакет MS Office, Outlook, Lotus Notes, Navision, R-Style, Access, 1С),
оргтехника.