Писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, что не знает никто. А. и Б. Стругацкие

Образование

Северо-Кавказский Федеральный Университет

Филологии, журналистики и массовых коммуникаций, Ставрополь

Высшая с 09.2010 по 05.2016 (5 лет 8 месяцев)Кафедра истории и теории журналистики

опыт работы

Специалист по связям с общественностью и рекламе

с 09.2013 по 06.2015 (1 год 9 месяцев)

Академия жизненных сил, психологический центр, Ставрополь (Психологическая помощь населению, развитие, тренинги, консультации)Сбор информации о внешнем имиджа компании.

Сбор статистических данных о потенциальных потребителях и конкурентах.

Подготовка материалов официальных сообщений для печати.

Участие в выставках, презентации, устраиваемых предприятием, или в акциях, организуемых совместно с иными предприятиями.

Подготовка текстов выступлений

подготовка текстов рекламных предложений

Корреспондент внештатный

с 01.2009 по 05.2013 (4 года 4 месяца)

Газета "Ставропольская правда", Ставрополь (Общественно-политическая газета)Поиск, анализ и обработку информации для публикации

Коммуникабельна, общительна, креативное мышление, творческий подход к решению поставленных задач, проявляю инициативу в работе, ответственна, приятная опрятная внешность, грамотная речь, идеальный русский язык, вежливо, умна и находчиво. Отличное чувство юмора.

Профессиональные навыки:

Организация работы офиса

Бюджет и контроль расходов, отчетность.

Работа с клиентами

Работа с любой документацией

Деловая переписка, деловое общение

Создание, развитие и ведение клиентской базы

Обеспечение жизнедеятельности офиса

Оперативный поиск информации в сети Интернет

Работа с социальными сетями, привлечение клиентов, реклама в социальных сетях

Осуществление закупок, проведение инвентаризации

Написание коммерческих предложений

написание коротких информационных материалов

Работа с электронной почтой

Умение организовывать

Умение работать в команде, коммуникабельность

Умение убеждать

Опытный пользователь ПК (пакет MS Office, Outlook, Lotus Notes, Navision, R-Style, Access, 1С),

оргтехника.