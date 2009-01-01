avecnezem

Алеся avecnezem

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Писать должно либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, что не знает никто. А. и Б. Стругацкие

Образование 

Северо-Кавказский Федеральный Университет

Филологии, журналистики и массовых коммуникаций, Ставрополь 

Высшая с 09.2010 по 05.2016 (5 лет 8 месяцев)Кафедра истории и теории журналистики

опыт работы 

Специалист по связям с общественностью и рекламе

с 09.2013 по 06.2015 (1 год 9 месяцев)

Академия жизненных сил, психологический центр, Ставрополь (Психологическая помощь населению, развитие, тренинги, консультации)Сбор информации о внешнем имиджа компании. 

Сбор статистических данных о потенциальных потребителях и конкурентах. 

Подготовка материалов официальных сообщений для печати. 

Участие в выставках, презентации, устраиваемых предприятием, или в акциях, организуемых совместно с иными предприятиями. 

Подготовка текстов выступлений 

подготовка текстов рекламных предложений

Корреспондент внештатный

с 01.2009 по 05.2013 (4 года 4 месяца)

Газета "Ставропольская правда", Ставрополь (Общественно-политическая газета)Поиск, анализ и обработку информации для публикации

Коммуникабельна, общительна, креативное мышление, творческий подход к решению поставленных задач, проявляю инициативу в работе, ответственна, приятная опрятная внешность, грамотная речь, идеальный русский язык, вежливо, умна и находчиво. Отличное чувство юмора. 

Профессиональные навыки: 

Организация работы офиса  

Бюджет и контроль расходов, отчетность. 

Работа с клиентами 

Работа с любой документацией 

Деловая переписка, деловое общение 

Создание, развитие и ведение клиентской базы 

Обеспечение жизнедеятельности офиса 

Оперативный поиск информации в сети Интернет 

Работа с социальными сетями, привлечение клиентов, реклама в социальных сетях 

Осуществление закупок, проведение инвентаризации

Написание коммерческих предложений 

написание коротких информационных материалов 

Работа с электронной почтой 

Умение организовывать 

Умение работать в команде, коммуникабельность 

Умение убеждать 

Опытный пользователь ПК (пакет MS Office, Outlook, Lotus Notes, Navision, R-Style, Access, 1С),  

оргтехника. 

 