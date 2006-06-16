Работаю в операционных системах: Windows 98, WinMe, Windows 2000, Windows XP.

Владение языками: английский (разговорный, технический компьютерный), украинский.

Владею такими программами:

векторная графика - Flash 5.0\MX (Action Script), XaraX, Xara Xtreme (аналог Corel Draw). Expression 2.0.

3D - Vue d'Esprit, Poser 4.0\5.0 (не в совершенстве, но есть желание изучить глубже эти программы)

Растровая графика - Photoshop7.0/CS, Photo Filtre, Open Canvas 3.0\4.0,

конструктор веб-страниц - Dreamweaver 6.0\MX, умею оптимизировать код вручную.

другое - Ultra Fractals, Sound Forge 5.0\8.0 (редактор звука, использую для звукового оформления flash-заставок)

Образование:

1997-2002__ Киевский Национальный университет технологий и дизайна. Специальность – инженер-технолог верхней женской одежды. г. Киев.

Февраль 2000 – май 2000__ Курсы последипломного образования при Киевском государственном университете технологий и дизайна. Специальность – веб-дизайнер. г. Киев.

Декабрь 2005 по сегодняшний день__ студент Компьютерной академии «Шаг», г. Николаев.

Опыт работы:

Январь 2002-март 2002 __ Редакция детского журнала «Познайко». Дизайнер-флешер. Обязанности: создание флеш-игр для детей, разработка графического оформления игр, разработка рекламных баннеров для сети Internet.

Ноябрь 2003-апрель 2004 __ Фабрика «Виктория». Художник-модельер. Обязанности: разработка моделей одежды с помощью графических редакторов. Изучение рынка потребителей, разработка базовых лекал для коллекций.

Апрель 2004 - по сегодняшний день __ магазин «Коника», администратор компьютерного зала. Обязанности: обслуживание и настройка компьютеров и программного обеспечения, фотопринтеров; фотомонтаж, разработка визиток и оригинал-макетов рекламы, обработка цифрового фото (подготовка для цифровой машины).

Хобби и увлечения:

Умею рисовать руками и создавать Digital-рисунки, рисую комиксы по сюжету своих книг. Изучаю PHP и MySQL.

http://animehs.narod.ru – здесь можно увидеть мои работы разного направления в соответсвующих разделах.

http://edmona1980.deviantart.com – отдельно отобранные работы.

http://karate-do-vozn.noka.ru – мои дизайн и программирование

http://comi-kaze.h12.ru/ – мои дизайн и программирование.

Контактный e-mail [email protected]

Пожелания к работе:

Хотелось бы работать в команде людей, которые создают игры для персональных компьютеров.