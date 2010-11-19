Таблетки и капсулы для похудения: Лида (Lida), Дикорос, Miaozi, Фрукт Баша

Компания «Авелита» занимается продажей медицинских препаратов. Ассортимент достаточно разнообразен: капсулы для похудения «Лида», Жуйдемен, Фрукт Баша, капсулы миаози, сверх сжигатель жира Бомба», Фужуньбао супер и многие другие препараты, способствующие похудению, а также восстановлению потенции, лечения простатита и восстановлению роста волос.

Компания существует на рынке уже 15 лет, что подтверждает качество продукции, а также доверие к ней. Действуют постоянные скидки и акции, которые понравятся любым клиентам.