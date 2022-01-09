Менеджер по продвижению

Недавно я успешно прошла онлайн-курс "Менеджер по продвижению в Инстаграме 3.0" от создателей сайта Easyprbot.com.

В данной специальности опыта почти нет, т.к. только начинаю свой профессиональный путь в новой профессии. Но уже обладаю приличными знаниями в сфере маркетинга и рекламы в Инстаграм:

- Умею создавать продающие шапки профилей

- Знаю основные приемы по работе с Excel для ускорения работы с таблицами

- Умею проводить конкурентный анализ

- Знаю, как составлять и тестировать рекламные подачи, анализировать эффективность и улучшать их

- Умею создавать грамотное ТХ на рекламу

- Могу снизить риск неудачной рекламы до оплаты блогеров

- Знаю, как находить блогеров с дешевыми охватами

- Создаю свою базу блогеров

- Умею планировать рекламный бюджет с учетом рисков

- Знаю, как проверить блогеров на накрутку

- Подскажу, как сократить расходы на рекламу без потери подписчиков

- Знаю, как составлять финансовую модель блога

- Умею анализировать результаты заказа рекламы

- Знаю, как спрогнозировать итоговый приход подписчиков за первые 10 минут после выхода рекламы

Да, в сфере рекламы и маркетинга я новичок, но все же, я имею большой опыт работы за плечами, и многие необходимые для этой сферы навыки у меня уже есть.

За годы своей трудовой деятельности я приобрела много полезных навыков и умений, таких как:

- ведение деловых переписок и переговоров с клиентами

- проведение консультаций и презентаций

- решение конфликтных ситуаций в работе с клиентами

- грамотная письменная и устная речь

- анализ и систематизация различных данных и сведений

Готова предложить следующие свои услуги:

- Создание шапки профиля

- Создание или подбор обложек актуальных историй

- Создание и настройка аккаунта с нуля (подбор логина, имени, создание шапки профиля, хайлайты, выбор визуала, написание постов и т.д.)

- Подготовка аккаунта к запуску рекламы

- Создание рекламных подач

- Создание макетов рекламных подач

- Проведение конкурентного анализа

- Экспертная консультация (по упаковке аккаунта, продвижению и т.д.)

- Ведение рекламной кампании под ключ