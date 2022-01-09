Недавно я успешно прошла онлайн-курс "Менеджер по продвижению в Инстаграме 3.0" от создателей сайта Easyprbot.com.
В данной специальности опыта почти нет, т.к. только начинаю свой профессиональный путь в новой профессии. Но уже обладаю приличными знаниями в сфере маркетинга и рекламы в Инстаграм:
- Умею создавать продающие шапки профилей
- Знаю основные приемы по работе с Excel для ускорения работы с таблицами
- Умею проводить конкурентный анализ
- Знаю, как составлять и тестировать рекламные подачи, анализировать эффективность и улучшать их
- Умею создавать грамотное ТХ на рекламу
- Могу снизить риск неудачной рекламы до оплаты блогеров
- Знаю, как находить блогеров с дешевыми охватами
- Создаю свою базу блогеров
- Умею планировать рекламный бюджет с учетом рисков
- Знаю, как проверить блогеров на накрутку
- Подскажу, как сократить расходы на рекламу без потери подписчиков
- Знаю, как составлять финансовую модель блога
- Умею анализировать результаты заказа рекламы
- Знаю, как спрогнозировать итоговый приход подписчиков за первые 10 минут после выхода рекламы
Да, в сфере рекламы и маркетинга я новичок, но все же, я имею большой опыт работы за плечами, и многие необходимые для этой сферы навыки у меня уже есть.
За годы своей трудовой деятельности я приобрела много полезных навыков и умений, таких как:
- ведение деловых переписок и переговоров с клиентами
- проведение консультаций и презентаций
- решение конфликтных ситуаций в работе с клиентами
- грамотная письменная и устная речь
- анализ и систематизация различных данных и сведений
Готова предложить следующие свои услуги:
- Создание шапки профиля
- Создание или подбор обложек актуальных историй
- Создание и настройка аккаунта с нуля (подбор логина, имени, создание шапки профиля, хайлайты, выбор визуала, написание постов и т.д.)
- Подготовка аккаунта к запуску рекламы
- Создание рекламных подач
- Создание макетов рекламных подач
- Проведение конкурентного анализа
- Экспертная консультация (по упаковке аккаунта, продвижению и т.д.)
- Ведение рекламной кампании под ключ