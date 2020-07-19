avetisovi_0

с грузинского на русский с русского на грузинский

Качественный перевод текстов , статей и др. грузинского - одного из древнейших и сложнейших для изучения языков в мире,- на русский. Живу и учусь в Грузии пятый год, что и объясняет мое отличное знание языка! Перевод грамотный и красивый, который в последующем легко и приятно читать.

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