Качественно и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, адаптивность. Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов на ПК, что существенно экономит ваш бюджет и не требует дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. В ТЗ всего не учтешь, поэтому я сам прогнозирую логику работы элементов верстки. Минимум вопросов максимум результатов.

Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Гарантия на вёрстку. В течение 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен.

Связь:

- готов приступить уже

- довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи