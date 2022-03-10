Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов на ПК, что существенно экономит ваш бюджет и не требует дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. В ТЗ всего не учтешь, поэтому я сам прогнозирую логику работы элементов верстки. Минимум вопросов максимум результатов.
Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Гарантия на вёрстку. В течение 7 дней после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно, чтобы клиент остался доволен.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @newyou_su
- готов приступить уже
- довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Портфолио
- Главная страница ресторана17 просмотров
- Вёрстка лендинга20 просмотров
- Вёрстка лендинга18 просмотров
- Верстка главной страницы интернет-магазина22 просмотра
- Вёрстка интернет-магазина17 просмотров
- Вёрстка главной страницы12 просмотров