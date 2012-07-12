Разработка "под ключ", оптимизация, продвижение

Здравствуйте! Вас приветствует Агентство Маркетинговых Инноваций "АВИКЕЙ"!

Мы готовы взяться за любой Ваш проект.

Наша компания предлагает Вам широкий спектр услуг:

- разработка дизайна;

- юзабилити Вашего сайта;

- HTML5 + CSS3

- JS, jQuery любой сложности

- Кроссбраузерность (IE6*, IE 7+, ff, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- SEO-friendly

- Чистота и аккуратность

- Максимальная оптимизация

- Верстка под мобильные устройства

-создание сайта:

- Уникальный дизайн

- Качественная верстка

- Шустрый движок

- написание текстов (контента) под SEO, а также текстов для увеличения продаж;

- продвижение сайтов, SEO (Белое SEO);

- контекстная реклама. Yandex директ, Google Adwords.

-разработка видеороликов;

-видео-проекция 3D.

С уважением, Сергей Колупаев

ICQ: 607333589

email: [email protected]

vkontakte: id163135071

skype: sergeyavikey

avikey.ru

Мы всегда рады сотрудничать с Вами!