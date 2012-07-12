Здравствуйте! Вас приветствует Агентство Маркетинговых Инноваций "АВИКЕЙ"!
Мы готовы взяться за любой Ваш проект.
Наша компания предлагает Вам широкий спектр услуг:
- разработка дизайна;
- юзабилити Вашего сайта;
- HTML5 + CSS3
- JS, jQuery любой сложности
- Кроссбраузерность (IE6*, IE 7+, ff, Opera, Safari, Chrome)
- Валидность
- SEO-friendly
- Чистота и аккуратность
- Максимальная оптимизация
- Верстка под мобильные устройства
-создание сайта:
- Уникальный дизайн
- Качественная верстка
- Шустрый движок
- написание текстов (контента) под SEO, а также текстов для увеличения продаж;
- продвижение сайтов, SEO (Белое SEO);
- контекстная реклама. Yandex директ, Google Adwords.
-разработка видеороликов;
-видео-проекция 3D.
С уважением, Сергей Колупаев
ICQ: 607333589
email: [email protected]
vkontakte: id163135071
skype: sergeyavikey
Мы всегда рады сотрудничать с Вами!