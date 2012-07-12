avikey

Сергей Колупаев avikey

 
34 годаРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка "под ключ", оптимизация, продвижение

Здравствуйте! Вас приветствует Агентство Маркетинговых Инноваций "АВИКЕЙ"!

Мы готовы взяться за любой Ваш проект.

Наша компания предлагает Вам широкий спектр услуг:

- разработка дизайна;

- юзабилити Вашего сайта;

- HTML5 + CSS3

- JS, jQuery любой сложности

- Кроссбраузерность (IE6*, IE 7+, ff, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- SEO-friendly

- Чистота и аккуратность

- Максимальная оптимизация

- Верстка под мобильные устройства

-создание сайта:

- Уникальный дизайн

- Качественная верстка

- Шустрый движок

- написание текстов (контента) под SEO, а также текстов для увеличения продаж;

- продвижение сайтов, SEO (Белое SEO);

- контекстная реклама. Yandex директ, Google Adwords.

-разработка видеороликов;

-видео-проекция 3D.

С уважением, Сергей Колупаев

ICQ: 607333589

email: [email protected]

vkontakte: id163135071

skype: sergeyavikey

avikey.ru

Мы всегда рады сотрудничать с Вами!

JavascriptHTMLjQueryGoogle Ads