avizhichdev

Дмитрий avizhichdev

 
29 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качественная верстка / Разработка сайтов Wordpress с нуля / Разработка приложений на React

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий. Мне 27 лет и с 2017 года я занимаюсь своим любимым делом - помогаю людям воплотить их проекты в реальность. На данной площадке новичок, но далеко не новичок в индустрии. За плечами огромное количество (в прямом смысле) проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!

Чем могу быть полезен

  • Мастерски сверстаю ваш сайт;
  • Сделаю посадку вашего дизайна/верстки на Wordpress (ACF, Gutenberg);
  • Напишу вам приложение на React.

Рабочий процесс

  • Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проектна этапы и спринты (если проект большой);
  • Работа над проектом с ежедневными апдейтами;
  • Презентация. Внесение правок и корректировок;
  • Сдача проекта.

Оплата

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.

Резюмируя

Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу!

Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/avizhichdev

WordPressReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
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Отзывы заказчиков
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$500
10 баллов
год назад
Верстка по макетам figma
Все отлично! Все сделано в срок, всегда на связи, рекомендую!
Был рад поработать над интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
gusarov4
Андрей 
35 летБеларусь
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
год назад
Верстка и натяжка сайта на Wordpress по макету figma
Работу выполнил в срок и качественно. Спасибо за ответственное отношение к проекту. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Спаисбо за интересный проект! Приятно работать с профессионалами.
Ответный отзыв
roil999
Роман 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
год назад
Верстка сайта
Остались очень довольны работой Димы: сайт сделал быстро, качественно и во время. Для него нет сложных задач - все наши задумки смог воплотить:) При этом Дима обладает дизайнерским чутьем, что крайне важно при верстке сайта. Спасибо за работу!
Спасибо, что доверили мне свой проект!) Четко поставленная задача, быстрая обратная связь и понимание друг-друга с полуслова - все, что нужно для успешной реализации проекта.
Ответный отзыв