Качественная верстка / Разработка сайтов Wordpress с нуля / Разработка приложений на React
👋 Привет!
Меня зовут Дмитрий. Мне 27 лет и с 2017 года я занимаюсь своим любимым делом - помогаю людям воплотить их проекты в реальность. На данной площадке новичок, но далеко не новичок в индустрии. За плечами огромное количество (в прямом смысле) проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!
Чем могу быть полезен
- Мастерски сверстаю ваш сайт;
- Сделаю посадку вашего дизайна/верстки на Wordpress (ACF, Gutenberg);
- Напишу вам приложение на React.
Рабочий процесс
- Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проектна этапы и спринты (если проект большой);
- Работа над проектом с ежедневными апдейтами;
- Презентация. Внесение правок и корректировок;
- Сдача проекта.
Оплата
Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.
Резюмируя
Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу!
Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/avizhichdev
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
год назад
Все отлично! Все сделано в срок, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Был рад поработать над интересным проектом. Рекомендую к сотрудничеству!
$300
10 баллов
год назад
Работу выполнил в срок и качественно. Спасибо за ответственное отношение к проекту. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спаисбо за интересный проект! Приятно работать с профессионалами.
$200
10 баллов
год назад
Остались очень довольны работой Димы: сайт сделал быстро, качественно и во время. Для него нет сложных задач - все наши задумки смог воплотить:) При этом Дима обладает дизайнерским чутьем, что крайне важно при верстке сайта. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо, что доверили мне свой проект!) Четко поставленная задача, быстрая обратная связь и понимание друг-друга с полуслова - все, что нужно для успешной реализации проекта.