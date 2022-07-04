Качественная верстка / Разработка сайтов Wordpress с нуля / Разработка приложений на React

👋 Привет!

Меня зовут Дмитрий. Мне 27 лет и с 2017 года я занимаюсь своим любимым делом - помогаю людям воплотить их проекты в реальность. На данной площадке новичок, но далеко не новичок в индустрии. За плечами огромное количество (в прямом смысле) проектов. За годы работы выработал лучшие практики и методы, которые применяю в своей работе, чтобы итоговый продукт был наилучшего качества!

Чем могу быть полезен

Мастерски сверстаю ваш сайт;

Сделаю посадку вашего дизайна/верстки на Wordpress (ACF, Gutenberg);

Напишу вам приложение на React.

Рабочий процесс

Обсуждаем проект (можно созвониться) и техническую составляющую. Планируем сроки и стоимость работы. Делим проектна этапы и спринты (если проект большой);

Работа над проектом с ежедневными апдейтами;

Презентация. Внесение правок и корректировок;

Сдача проекта.

Оплата

Работаю без предоплаты. Показываю результат на своем сервере, вносим правки, если таковые имеются и после оплаты передаю результаты работы вам.

Резюмируя

Нацелен на долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодную работу!

Если есть какие-либо вопросы - с радостью отвечу. Спасибо!

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/avizhichdev