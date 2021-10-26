Анастасия Кречетова avk_reclamaavk_reclama
• Полиграфия ( календари, буклеты, каталоги, этикетки, флаеры, листовки, упаковка по готовым вырубным формам и т.д.)
• Наружная реклама
• Логотип, фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)
• Сувенирная продукция (изготовление макетов нанесения на сувенирную продукцию)
О себе:
образование высшее, опыт с 2001г.
Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу.
от Меня:
•соблюдение сроков и договоренностей
•бесплатные правки
•адекватные цены и качественные услуги
•постоянная связь по почте [email protected]
Условия сотрудничества:
1. Предоставляете ТЗ (если его нет - высылаете информацию в удобном Вам виде);
2. Цена и сроки обсуждается после предоставленного Вами задания.
3. Разрабатываю варианты дизайна - высылаю на просмотр;
4. Вношу правки (если таковы будут);
5. После утверждения работы - оплачиваете ее;
6. Высылаю Вам исходники;
7. Обмен отзывами .
НЕ делаю:
доработку, переделку корректировку и т. д. чужих макетов - не люблю рыться в чужих ошибках, лучше сделать все "с нуля"
не рисую пробные макеты и не накидываю идеи, чтобы "посмотреть ваш стиль", "правильно ли я поняла ТЗ", "подходим ли мы друг другу" и т.д..
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