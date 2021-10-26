• Полиграфия ( календари, буклеты, каталоги, этикетки, флаеры, листовки, упаковка по готовым вырубным формам и т.д.)

• Наружная реклама

• Логотип, фирменный стиль (визитки, бланки, конверты, фирменные папки и т.д.)

• Сувенирная продукция (изготовление макетов нанесения на сувенирную продукцию)

О себе:

образование высшее, опыт с 2001г.

Работу выполняю с душой, как для себя, очень ответственно подхожу к делу.

от Меня:

•соблюдение сроков и договоренностей

•бесплатные правки

•адекватные цены и качественные услуги

•постоянная связь по почте [email protected]

Условия сотрудничества:

1. Предоставляете ТЗ (если его нет - высылаете информацию в удобном Вам виде);

2. Цена и сроки обсуждается после предоставленного Вами задания.

3. Разрабатываю варианты дизайна - высылаю на просмотр;

4. Вношу правки (если таковы будут);

5. После утверждения работы - оплачиваете ее;

6. Высылаю Вам исходники;

7. Обмен отзывами .

НЕ делаю:

доработку, переделку корректировку и т. д. чужих макетов - не люблю рыться в чужих ошибках, лучше сделать все "с нуля"

не рисую пробные макеты и не накидываю идеи, чтобы "посмотреть ваш стиль", "правильно ли я поняла ТЗ", "подходим ли мы друг другу" и т.д..