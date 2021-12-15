web дизайнер

Разработаю уникальный и продуманный сайт с учетом всех ваших предпочтений. Все сделаю максимально качественно, опираясь на свой опыт и современные тенденции в веб-дизайне, учитывая философию вашего бизнеса. Создам сайт, визитку, лендинг, магазин (под ключ)- Уникальный дизайн;- Работаю с ZeroBlock (тильда)- Дизайн по вашему прототипу, подбор референсов;- Разработка прототипа в день заказа. +Подключение- Яндекс. Метрика, Google Analytics;- Ключевые слова (теги, метки);- Привязка к домену, регистрация;- Первичная SEO-оптимизация. В своей работе я:- использую лицензионные шрифты;- лицензионные (платные) изображения;- делаю анализ сайтов конкурентов;- адекватно отношусь к правкам;- ценю свое и Ваше время!Бесплатная поддержка сайта в течение 2х месяцев.