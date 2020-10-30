Сторисмейкер в инстаграм
Привет! Меня зовут Настя и я сторисмейкер))
Уже месяц я прохожу курс Михаила Грибова "Начало" и многому научилась!
Я умею создавать интересные сторис, моушн-анимации, завлекающие игры, анонсы и многое другое, что поможет повысить охваты)
Признаюсь, сейчас у меня не так много опыта, но много времени и желания работать.
Если Вы ищете человека, который возьмет на себя ответственность за оформление Ваших сторис, то пишите!! С радостью буду ждать.
Действие аккаунта приостановлено!