Сторисмейкер в инстаграм

Привет! Меня зовут Настя и я сторисмейкер))

Уже месяц я прохожу курс Михаила Грибова "Начало" и многому научилась!

Я умею создавать интересные сторис, моушн-анимации, завлекающие игры, анонсы и многое другое, что поможет повысить охваты)

Признаюсь, сейчас у меня не так много опыта, но много времени и желания работать.

Если Вы ищете человека, который возьмет на себя ответственность за оформление Ваших сторис, то пишите!! С радостью буду ждать.