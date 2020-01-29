Web-design, graphic design
Добрый день!
Создаю дизайн.
Как?
– Четко. Своевременно. Без лишних вопросов. Со свежим и прогрессивным взглядом на дизайн.
Образование: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Специальность: реклама и связи с общественностью
В работе использую: Adobe Photoshop, Illustrator
Дизайн:
– фирменный стиль, логотипы
– Web-design (также адаптив),
– упаковки,
– наружной рекламы,
– полиграфическая продукция,
– баннера,
– дизайн для социальных сетей
Контакты:
Telegram/Viber/WhatsApp:+380660764609