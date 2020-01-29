avolinrok

Майя avolinrok

 
26 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-design, graphic design

Добрый день!

Создаю дизайн.

Как? 

– Четко. Своевременно. Без лишних вопросов. Со свежим и прогрессивным взглядом на дизайн.

 Образование: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

 Специальность: реклама и связи с общественностью 

В работе использую: Adobe Photoshop, Illustrator

Дизайн:

– фирменный стиль, логотипы

– Web-design (также адаптив),

– упаковки,

– наружной рекламы, 

– полиграфическая продукция, 

– баннера,

– дизайн для социальных сетей

Контакты:

[email protected]

Telegram/Viber/WhatsApp:+380660764609

IllustratorPhotoshop