Web-design, graphic design

Добрый день!

Создаю дизайн.

Как?

– Четко. Своевременно. Без лишних вопросов. Со свежим и прогрессивным взглядом на дизайн.

Образование: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Специальность: реклама и связи с общественностью

В работе использую: Adobe Photoshop, Illustrator

Дизайн:

– фирменный стиль, логотипы

– Web-design (также адаптив),

– упаковки,

– наружной рекламы,

– полиграфическая продукция,

– баннера,

– дизайн для социальных сетей

Контакты:

[email protected]

Telegram/Viber/WhatsApp:+380660764609