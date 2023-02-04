Пишу и редактирую тексты; работаю со звуком
Как радиожурналист я просто люблю это делать! Создавать красивые, "причесанные" и грамотные тексты, подбирать к ним интересные фотографии. А еще могу, умею и тоже люблю работать со звуком.
Про тексты:
- написание уникальных статей и текстов (различного объема)
- вычитка и редактура
- корректорская правка и рерайт
Про звук:
- голосовая озвучка (по запросу предоставлю демозапись голоса)
- "чистка" и монтаж
- сведение и расшифровка
Также есть опыт работы в прямом эфире - информационные программы, новости, интервью, репортажи с места событий
Оплата по договоренности.
Все предложения о сотрудничестве можно присылать на e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!