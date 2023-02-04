Пишу и редактирую тексты; работаю со звуком

Как радиожурналист я просто люблю это делать! Создавать красивые, "причесанные" и грамотные тексты, подбирать к ним интересные фотографии. А еще могу, умею и тоже люблю работать со звуком.

Про тексты:

- написание уникальных статей и текстов (различного объема)

- вычитка и редактура

- корректорская правка и рерайт

Про звук:

- голосовая озвучка (по запросу предоставлю демозапись голоса)

- "чистка" и монтаж

- сведение и расшифровка

Также есть опыт работы в прямом эфире - информационные программы, новости, интервью, репортажи с места событий

Оплата по договоренности.

Все предложения о сотрудничестве можно присылать на e-mail: [email protected]