avolkova0119

Анастасия avolkova0119

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Фрилансер с опытом

Всем привет!

Меня зовут Анастасия, вот уже более 5 лет я занимаюсь фрилансом.

Основное место работы - школа, где я - преподаватель русского языка и литературы.

Поэтому выполню любую работу с текстом.

Выполняю курсовые, дипломные, рефераты, доклады, контрольные работы.

Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$500/час
от $1000от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$800/час
от $800от 1 дня
нет рейтинга