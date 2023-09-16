Фрилансер с опытом

Всем привет!

Меня зовут Анастасия, вот уже более 5 лет я занимаюсь фрилансом.

Основное место работы - школа, где я - преподаватель русского языка и литературы.

Поэтому выполню любую работу с текстом.

Выполняю курсовые, дипломные, рефераты, доклады, контрольные работы.