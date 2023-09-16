Фрилансер с опытом
Всем привет!
Меня зовут Анастасия, вот уже более 5 лет я занимаюсь фрилансом.
Основное место работы - школа, где я - преподаватель русского языка и литературы.
Поэтому выполню любую работу с текстом.
Выполняю курсовые, дипломные, рефераты, доклады, контрольные работы.
Я против войны в Украине!
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$500/час
от $1000от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$500/час
от $500от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$800/час
от $800от 1 дня
нет рейтинга