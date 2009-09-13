Художник по текстилю, иллюстратор, график

Родом из Перми. Там же получила начальное художественное образование, позднее изучала дошкольную педагогику. Профессиональную арт-деятельность начинала с иллюстрирования стихов и сказок (серия «Энциклопедия Детской Литературы» издательства «Тригон», 1998-1999). В дальнейшем обратилась к декоративному, абстрактному и визионерскому искусству.

С 1997 года проживаю в Санкт-Петербурге. В 2007 г. окончила Художественно-Промышленную Академию им. Штиглица (Мухиной) как художник по текстилю, в качестве дипломной работы представив масштабное войлочное полотно «Изменчивость и Непрерывность». Помимо войлока работаю в технике батика и ручного ткачества (шарфы и палантины), расписываю стены (Детский Реабилитационный Центр Турнера, г. Пушкин, 2008), реставрирую старинный текстиль и костюм (Государственный Музей Артиллерии), иллюстрирую поэзию и эзотерику.

Участник и дипломант ряда российских и международных выставок.

Член международного объединения художников-алеаториков http://www.aleatoricart.com/