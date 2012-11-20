Математик, аналитик

Решение задач, расчеты, обучение по любому направлению высшей математики первых двух курсов высшего образования.

Математик-аналитик, математик-алгоритмист

Кандидат физ-мат наук

Задачи по матмоделированию процессов (MATLAB), статистике, эконометрике, обработке данных.

Имею обширные педагогические знания.

Образование: Основное: 2000-ННГУ им. Н.И.Лобачевского, мех-мат

Научная степень: 2004-кандидат физико-математических наук по специальности "дифференциальная геометрия"

Профессиональный опыт: 04.2008 (по настоящее время) – ОАО Азимут, старший научный сотрудник, математик

Моделирование систем связи, систем массового обслуживания, расчет надежности систем, цифровая обработка сигналов, статистическая

обработка данных

09.2002 – 06.2008 - Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, доцент

проведение лекционных и практических занятий на механико-математическом факультете по курсам: аналитическая и дифференциальная

геометрия, линейная алгебра, педагогика

10-летний опыт репетиторства.

Более 10 публикаций.

http://www.free-lance.ru/users/avryz