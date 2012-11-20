Решение задач, расчеты, обучение по любому направлению высшей математики первых двух курсов высшего образования.
Математик-аналитик, математик-алгоритмист
Кандидат физ-мат наук
Задачи по матмоделированию процессов (MATLAB), статистике, эконометрике, обработке данных.
Имею обширные педагогические знания.
Образование: Основное: 2000-ННГУ им. Н.И.Лобачевского, мех-мат
Научная степень: 2004-кандидат физико-математических наук по специальности "дифференциальная геометрия"
Профессиональный опыт: 04.2008 (по настоящее время) – ОАО Азимут, старший научный сотрудник, математик
Моделирование систем связи, систем массового обслуживания, расчет надежности систем, цифровая обработка сигналов, статистическая
обработка данных
09.2002 – 06.2008 - Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, доцент
проведение лекционных и практических занятий на механико-математическом факультете по курсам: аналитическая и дифференциальная
геометрия, линейная алгебра, педагогика
10-летний опыт репетиторства.
Более 10 публикаций.