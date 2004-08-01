Adobe Photoshop CS/CS 2:

Создание и редактирование изображений.

Создание эффектов с помощью программных фильтров и доступных программных плагинов.

Цветовая коррекция и вывод изображения на печать.

Использование встроенной программы ImageReady:

"Нарезка" изображений в файлы для последующей вёрстке в HTML.

Adobe Illustrator:

Создание и обработка векторных и растровых изоражений.

Создание 3D-эффектов, работа со шрифтами и символами OpenType.

Подготовка изображений к печати.

"Нарезка" .ai-файлов для последующей вёрстке в HTML.

Macromedia Dreamweaver MX 2004/8:

Разработка общей структуры сайта.

Подготовка различных элементов веб-страницы.

Работа с локальной и удалённой копией сайта.

Дополнительная информация:

Macromedia Flash Mx/ Mx 2004/ 8

Corel Draw 12

Corel Painter 8/9

ZBrush 2

Corel Bryce 5

Xara 3D 5

FlaX

SWiSHmax

Sothink DHTMLmenu