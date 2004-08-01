Adobe Photoshop CS/CS 2:
Создание и редактирование изображений.
Создание эффектов с помощью программных фильтров и доступных программных плагинов.
Цветовая коррекция и вывод изображения на печать.
Использование встроенной программы ImageReady:
"Нарезка" изображений в файлы для последующей вёрстке в HTML.
Adobe Illustrator:
Создание и обработка векторных и растровых изоражений.
Создание 3D-эффектов, работа со шрифтами и символами OpenType.
Подготовка изображений к печати.
"Нарезка" .ai-файлов для последующей вёрстке в HTML.
Macromedia Dreamweaver MX 2004/8:
Разработка общей структуры сайта.
Подготовка различных элементов веб-страницы.
Работа с локальной и удалённой копией сайта.
Дополнительная информация:
Macromedia Flash Mx/ Mx 2004/ 8
Corel Draw 12
Corel Painter 8/9
ZBrush 2
Corel Bryce 5
Xara 3D 5
FlaX
SWiSHmax
Sothink DHTMLmenu
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